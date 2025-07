Elkerülték egymást a magyarok a Liverpoolban, Szoboszlai máris gólpasszt adott

Három magyar focista is bekerült a meccskeretbe a Liverpool első felkészülési találkozóján. A Preston elleni összecsapás előtt Diogo Jotára és öccsére, André Silvára emlékeztek a résztvevők, az autóbalesetben elhunyt focisták tiszteletére gyászszünet is volt. A találkozón Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyet, a két újonc, Kerkez Milos és Pécsi Ármin a kispadon.

Szoboszlai Dominik kezdő volt, gólpasszt adott / Fotó: Liverpool FC

Az első félidőben Szoboszlai máris gólpasszt adott. Egy beadásba tette bele a lábát, a labda így Conor Bradley elé került, aki a kapuba lőtt. A szünetben komplett csapatot cserélt Arne Slot menedzser, Szoboszlai Dominik is lement, a védelem baloldalára pedig megérkezett Kerkez Milos. A Liverpoolból betalált még Darwin Nunez és Cody Gakpo is, a Vörösök végül 3-1-re nyertek. Pécsi Ármin nem mutatkozott be, de kihagyta a találkozót többek között Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister és Florian Wirtz is.

Kerkez Milos első liverpooli meccsén egy félidőt kapott / Fotó: Liverpool FC

A Liverpool legközelebb Ázsiában, az AC Milan ellen lép pályára.