Gábor kisgyerekként is szégyellte a testét, 18 éves korára elképesztő átalakuláson ment keresztül

Sokszor kihívást jelent szülőként, hogy mit adjunk a gyereknek enni, engedjük-e nasizni, mit csináljunk, ha teltebb a kortársainál. Gábor édesanyja, Szabóné Gabi is átment ezen a folyamaton. Igyekezett jó útra terelni a kiskamasz fiát, de ő nem volt rá nyitott. Nekik az segített, amikor egy szakember mondta el, mit és hogyan érdemes csinálni.

Gábor gyerekként túlsúlyos volt, de az egészséges életmód segítette a fogyást

„Az evés fontos örömforrásom” - mesélte Gábor, aki korábban túlsúlyos gyerek volt

Gábor duci kisfiúként nőtt fel, ami igen hamar zavarni kezdte.

– Már születésemkor is az átlagosnál nagyobb babának számítottam – meséli a frissen érettségiző fiatalember. – Az elmesélések alapján, babakorom kis hurkái gyönyörködtetőek voltak a felnőttek számára. Szívesen ölelgettek, mert könnyen szeretgethető voltam. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy testalkatom örökletes erős csontozatom miatt. A finom ételek fogyasztása mindig is élvezet volt a számomra, az evés fontos örömforrásom. Először 10-11 éves koromban éreztem azt, hogy zavar a külsőm, ekkor már túlsúlyos gyereknek számítottam. Nem szívesen öltöztem át a társaim előtt testnevelés órára, az uszodáról nem is beszélve! Strandon pólóban jártam a legnagyobb hőségben is. A ruhavásárlás szintén nehézséget okozott: nadrágból mindig gumis derekút kellett választanom, a nagyobb méretek miatt az ingek ujja, dereka hosszú volt, rendszeresen igazítani kellett a konfekciós ruhákon. Futáskor hamarabb elfáradtam, mint a társaim; bár arra, hogy ez a súlyom miatt volt, csak később eszméltem rá. Akkor azt gondoltam, ez az én normális tempóm, illetve az asztmámra fogtam. Egyáltalán nem sejtettem még, hogy az egészséges életmód gyerekeknek is fontos lehet.

Az egészséges táplálkozás gyerekeknek is lehetséges, mégis nehéz volt az első hónap

Negyedikes, ötödikes korában még inkább megérintették a csúfolódó megjegyzések.

– Igyekeztem nem sok figyelmet szentelni ennek, ugyanakkor elkezdett foglalkoztatni a kérdés: vajon képes vagyok-e változtatni magamon, van-e elég erőm új dolgokba vágni – árulja el. – Édesanyámtól kértem tanácsot: hova forduljunk közösen az engem zavaró testképem megváltoztatásával kapcsolatban. Ő egy ismerősétől hallott Balázsról és az ő nevéhez kötődő módszerről. Ekkor 73 kg voltam már, és még csak ötödikes! Elmentünk személyes konzultációra Balázshoz. Eleinte bizonytalan voltam, hogy képes leszek-e teljesíteni azt, amit elmondott a diétáról: szigorú keretek, napirend és szabályok közé szorult be az eddig kedvem szerinti étkezési rutinom. Sokat segített ebben a folyamatban, hogy Balázs hetente ellenőrizte a súlyomat, bármikor fordulhattam hozzá kérdéssel ezen kívül is. Az első hónap nagyon nehéz volt. Ugyanakkor fokozatosan átalakult a napirendem, megszoktam ezt az új életformát, és az első hónap utáni sikerek meglendítettek a folytatás felé. - Mesélte a kezdetekről Gábor, aki ekkorra igencsak túlsúlyos gyereknek számított.