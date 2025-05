Egy egész generáció gyászol: Szívrohamot kapott és meghalt az elismert műsorvezető

Mindenkit megdöbbentett a híres műsorvezető, Barry Fantoni halálhíre. A brit férfit egy egész nemzet gyászolja. Barry népszerűségét hatalmas érdeklődési körének és tehetségének köszönheti. Kipróbálta magát többféle művészeti formában és pozícióban is. A műsorvezető 1966-ban jelent meg először a képernyőn, szerepléséért elnyerte az Év férfi televíziós személyisége díjat. Berry ezen felül híres szerkesztő és képregényrajzoló illusztrátor volt, aki híres színészek portréját is megrajzolta. A Private Eye nevű magazinnál majdnem fél évszázadig dolgozott, egyedi humora és illusztrátori tehetsége miatt sok sikert hozott a magazin számára. 2010-ben vonult nyugdíjba, de a magazinnál szerzett barátai egy tehetséges és kedves emberként emlékeznek rá.

Barry sokáig dolgozott a szórakoztatóipar színfalai mögött, mint forgatókönyvíró, valamint rádiós személyiség. Ezután a brit férfit elragadta szenvedélye a zene iránt, dzsessz zenészként is megmutatta tehetségét. Itt azonban még mindig nem értek véget Berry Fantoni kalandjai. A nyolcvanas években egy detektívregényt is kiadott. A világhírű és sokrétű televíziós személyiséget és művészt volt kollégái és rajongó egyaránt gyászolják. Berry Fantoni 85 évesen, szívrohamban hunyt el olaszországi otthonában - írja a The Sun.