Évtizedekig tartotta titokban Stohl András: most kiderült, mit rejteget a múltjában

Javában zajlik a TV2 sikerműsora a 100 milliós játszma, amelynek sikerült az elmúlt hónapok talán legviccesebb és legprofibb műsorvezető duóját leszerződnie. A Stohl András és Till Attila páros már az Ázsia Expresszben is a nézők nagy kedvence volt, de most élesben is jó energiákat közvetítenek együtt. Emellett érdekes és izgalmas dolgokat is megtudhatunk róluk. Így volt ez az utolsó adásban is, ahol magánéleti titok derült ki Stohl Buciról.

A TV2 leszerződtette az egyik legviccesebb párost /Fotó: TV2 / hot! magazin

A te életedben sport vagy zene fiatalkorodban? - tette fel kérdését Attila a műsorvezetőtársának, aki nem mindennapi választ adott erre a kérdésre:

Sport, én rögbiztem fiatalkoromban, irányító voltam, kilences. Én voltam az ész

- árulta el András, aki rámutatott arra is, hogy ő nem mások felökleléséért vagy letiprásáért felelt, ő a szervező és az irányító játékos volt. Sőt annyira tehetséges volt, hogy még válogatott játékos is volt.

Van 8 ember, ők felelnek a tolongásért, van az irányító a kilences és van a futó. Én öt évig rögbiztem, és válogatott is voltam. 8 csapat volt összesen az országban. A legjobb barátom mondta is - aki kajak-kenuzott - hogy majd akkor dumáljak, ha válogatott -kajakkenus leszek

- tette hozzá nevetve Stohl Buci. Nem csak róla derült ki magánéleti titok, Tilla is elmondta, hogy ő miben volt tehetséges a középiskolában. Ha kíváncsiak vagytok a fiúk beszámolóira, azokat itt tekinthetitek meg: