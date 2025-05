"A párom a barátunk esküvőjén akarta megkérni a kezemet, nem fogja fel, hogy miért utasítottam vissza"

Már az esküvő előtt is beszélgettünk leánykérésről, gyűrűket is néztünk együtt, úgyhogy ez egy tervezett dolog lett volna, de a legrosszabb rémálmomban sem gondoltam volna, hogy a barátaink esküvőjén tervezi megkérni a kezemet. Néhány nappal a lagzi előtt még viccelődött is a barátjának arról, hogy "mi lenne ha", de senki nem vette komolyan a párom szavait. Egészen addig, amíg a DJ az esküvő során be nem tette a kedvenc közös számunkat, ő pedig szót kért a poharát ütögetve.