Megérkezett Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkába + videó

Az élő televíziós közvetítések szerint a két vezető egyszerre szállt ki az elnöki gépekből és indult egymás felé a kiterített vörös szőnyegeken. Donald Trump tapssal és kézfogással fogadta orosz hivatali partnerét. Ezt követően Trump Cadillacjén továbbindultak az Elmendorf-Richardson katonai bázis épületébe.
A kifutópályán egy hatalmas Alaska 2025 felirat volt látható. Négy parkoló harci repülőgép is állt a pályán az Air Force One amerikai elnöki gép, valamint az orosz államfő repülőgépe előtt.
Putyin és Trump a tervek szerint 21:30-kor tartja találkozóját a bázison.
Karoline Leavitt, a Fehér Ház vezető szóvivője a Reuters hírügynökség jelentése szerint elmondta, hogy a megbeszélésen Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott is jelen lesz, a találkozót követő munkaebéden pedig már Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter, Pete Hegseth védelmi miniszter és Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke is részt vesz.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Putyin és Trump megbeszéléséhez Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója is csatlakozik.
