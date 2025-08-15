UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Mentőhelikoptereket riasztottak, brutális vonatbaleset történt

vonatbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 21:32
Dániakisiklott
Mezőgazdasági géppel ütközött egy gyorsvonat, több kocsi kisiklott.

Gyorsvonattal ütközött össze egy mezőgazdasági gépjármű Dániában, egy ember meghalt, húszan megsérültek - közölte pénteken a rendőrség.

mentőhelikopter
Fotó: Pixabay

A Bjerndrup közelében történt baleset sérültjei közül kettőt helikopterrel szállítottak el.

A dán állami vasúttársaság, a Banedanmark az X közösségi portálon közölte, hogy a szerencsétlenség egy vasúti kereszteződésben történt. A baleset pontos okát egyelőre nem közölték.

Helyi médiaközlések szerint a Koppenhága és Sondenborg között közlekedő vonat legkevesebb két kocsija kisiklott.

A vonatot üzemeltető DSB vasúttársaság szerint mintegy kilencvenöten tartózkodtak a szerelvényen, közöttük egy sondenborgi iskola diákjai - írta a helyi sajtó.

