Mentőhelikoptereket riasztottak, brutális vonatbaleset történt

Gyorsvonattal ütközött össze egy mezőgazdasági gépjármű Dániában, egy ember meghalt, húszan megsérültek - közölte pénteken a rendőrség.

Fotó: Pixabay

A Bjerndrup közelében történt baleset sérültjei közül kettőt helikopterrel szállítottak el.

A dán állami vasúttársaság, a Banedanmark az X közösségi portálon közölte, hogy a szerencsétlenség egy vasúti kereszteződésben történt. A baleset pontos okát egyelőre nem közölték.

Helyi médiaközlések szerint a Koppenhága és Sondenborg között közlekedő vonat legkevesebb két kocsija kisiklott.

A vonatot üzemeltető DSB vasúttársaság szerint mintegy kilencvenöten tartózkodtak a szerelvényen, közöttük egy sondenborgi iskola diákjai - írta a helyi sajtó.