UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egy anyát azzal vádolnak, hogy részegen és bedrogozva hajszárítóval halálra égette 3 hónapos kislányát

baba
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 22:00
anyakábítószerbírósághajszárítóhalott
A 27 éves nő ügyvédje szerint védence ártatlannak vallotta magát a szörnyű bűntettben.
N.T.
A szerző cikkei

A 27 éves Courtney Gartshore-t azzal vádolják, hogy halálra égette három hónapos kislányát, Dahlia Rose-t, miután ittas és kábítószeres állapotban tartós hőhatásnak tette ki a gyermeket egy hajszárítóval a fején és testén.

kisbaba, baba, csecsemő, láb
Egy anyát azzal vádolnak, hogy hajszárítóval halálra égette kislányát Fotó: Fé Ngô / Unsplash.com (illusztráció)

Az ügyészek szerint az aberdeeni Gartshore – akit Courtney McCready néven is ismernek – 2023 szeptemberében, a tragédia napján szándékosan elhanyagolta Dahlia Rose-t és egy másik gyermeket is, egy peterheadi otthonban.

A gondatlanságból elkövetett emberölés vádja szerint a gyermek olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azok következtében életét vesztette.

Gartshore ellen egy másik vádat is emeltek, amely szerint túlzott mennyiségű alkoholt fogyasztott, majd ittasan együtt aludt a csecsemővel.

A vád szerint a gyermekek „egészségtelen körülmények” között éltek, és Dahlia Rose halála idején kizárólag az anya felügyelete alatt állt.

Gartshore-t továbbá azzal is vádolják, hogy kokaint és a B kategóriás stimulánsként ismert mefedront tartott magánál. A vád szerint a ház tele volt piszkos pelenkákkal, romlott ételekkel és alkohollal.

Gartshore-t felmentették a személyes megjelenés alól, amikor az ügyet a héten rövid tárgyalásra napirendre tűzték a Glasgow-i Legfelsőbb Bíróságon.

Ügyvédje, Murray Macara így nyilatkozott:

Ártatlannak vallja magát.

Ő és az ügyész, Alan Cameron kérvényezték az eljárás tárgyalásának kitűzését.

Lord Mulholland jövő júliusra tűzte ki a tárgyalást az aberdeeni Legfelsőbb Bíróságon – írja a The Sun

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu