Egy anyát azzal vádolnak, hogy részegen és bedrogozva hajszárítóval halálra égette 3 hónapos kislányát

A 27 éves Courtney Gartshore-t azzal vádolják, hogy halálra égette három hónapos kislányát, Dahlia Rose-t, miután ittas és kábítószeres állapotban tartós hőhatásnak tette ki a gyermeket egy hajszárítóval a fején és testén.
Az ügyészek szerint az aberdeeni Gartshore – akit Courtney McCready néven is ismernek – 2023 szeptemberében, a tragédia napján szándékosan elhanyagolta Dahlia Rose-t és egy másik gyermeket is, egy peterheadi otthonban.
A gondatlanságból elkövetett emberölés vádja szerint a gyermek olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azok következtében életét vesztette.
Gartshore ellen egy másik vádat is emeltek, amely szerint túlzott mennyiségű alkoholt fogyasztott, majd ittasan együtt aludt a csecsemővel.
A vád szerint a gyermekek „egészségtelen körülmények” között éltek, és Dahlia Rose halála idején kizárólag az anya felügyelete alatt állt.
Gartshore-t továbbá azzal is vádolják, hogy kokaint és a B kategóriás stimulánsként ismert mefedront tartott magánál. A vád szerint a ház tele volt piszkos pelenkákkal, romlott ételekkel és alkohollal.
Gartshore-t felmentették a személyes megjelenés alól, amikor az ügyet a héten rövid tárgyalásra napirendre tűzték a Glasgow-i Legfelsőbb Bíróságon.
Ügyvédje, Murray Macara így nyilatkozott:
Ártatlannak vallja magát.
Ő és az ügyész, Alan Cameron kérvényezték az eljárás tárgyalásának kitűzését.
Lord Mulholland jövő júliusra tűzte ki a tárgyalást az aberdeeni Legfelsőbb Bíróságon – írja a The Sun.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.