Egy anyát azzal vádolnak, hogy részegen és bedrogozva hajszárítóval halálra égette 3 hónapos kislányát

A 27 éves Courtney Gartshore-t azzal vádolják, hogy halálra égette három hónapos kislányát, Dahlia Rose-t, miután ittas és kábítószeres állapotban tartós hőhatásnak tette ki a gyermeket egy hajszárítóval a fején és testén.

Egy anyát azzal vádolnak, hogy hajszárítóval halálra égette kislányát Fotó: Fé Ngô / Unsplash.com (illusztráció)

Az ügyészek szerint az aberdeeni Gartshore – akit Courtney McCready néven is ismernek – 2023 szeptemberében, a tragédia napján szándékosan elhanyagolta Dahlia Rose-t és egy másik gyermeket is, egy peterheadi otthonban.

A gondatlanságból elkövetett emberölés vádja szerint a gyermek olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azok következtében életét vesztette.

Gartshore ellen egy másik vádat is emeltek, amely szerint túlzott mennyiségű alkoholt fogyasztott, majd ittasan együtt aludt a csecsemővel.

A vád szerint a gyermekek „egészségtelen körülmények” között éltek, és Dahlia Rose halála idején kizárólag az anya felügyelete alatt állt.

Gartshore-t továbbá azzal is vádolják, hogy kokaint és a B kategóriás stimulánsként ismert mefedront tartott magánál. A vád szerint a ház tele volt piszkos pelenkákkal, romlott ételekkel és alkohollal.

Gartshore-t felmentették a személyes megjelenés alól, amikor az ügyet a héten rövid tárgyalásra napirendre tűzték a Glasgow-i Legfelsőbb Bíróságon.

Ügyvédje, Murray Macara így nyilatkozott:

Ártatlannak vallja magát.

Ő és az ügyész, Alan Cameron kérvényezték az eljárás tárgyalásának kitűzését.

Lord Mulholland jövő júliusra tűzte ki a tárgyalást az aberdeeni Legfelsőbb Bíróságon – írja a The Sun.