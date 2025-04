Nem temetik el a rejtélyesen elhunyt Verók Csabát

Minden nap úgy kelt fel Bodonyi Anita, hogy a fia egyszer besétál az ajtón és ő megnyugodhat, hogy jól van. Sajnos ez már sosem következik be: a tavaly ősszel eltűnt Csaba nincs többé. Az édesanyja megrendítő szavakkal beszélt róla, hogy Verók Csaba, az ő egy szem, örökké vidám gyermeke meghalt. A gyászoló anya elárulta a Borsnak, ha a fia földi maradványait a rendőrségi vizsgálat után eltemetheti, hol fog nyugodni.A Bors elsőként számolt be róla, hogy szörnyű hírt hozott a Duna Ericsinél: december 31-én egy ismeretlen holttestet mosott a partra a víz, akiről végül április 10-én DNS-teszttel kiderült, Verók Csaba az. Az eltűnt, holtan talált Csaba családja összetört, Anita azóta is zokog. "Amióta megtudtam, nem tudok aludni a fájdalomtól. Iszonyatosan hiányzik! Nincs többé… Egyszerűen nem tudom felfogni, nem tudom" – nyilatkozta akkor Anita, aki most azt is elárulta lapunknak: a fiát nem szeretné eltemetni, hiszen nagyon szerette. El lesz hamvasztva, és hazahozzuk ide, hogy velem legyem… Egyszerűen nem tudom felfogni, nem tudom!

Az eltűnt Verók Csaba elhunyt / Fotó: Bors olvasó

Mindenkit megrázott a környéken az a hernádi baleset, ami egy fiatal férfi életét követelte hétfőn (április 14.) hajnalban. Aznap ugyanis a korai órákban egy kamion és egy kocsi ütközött össze Hernád külterületén, méghozzá iszonyatos erővel: a kocsi a frontális karambol után az út szélére csapódott, míg a kamion a másik oldalra sodródott és az oldalára borult. Az autót vezető fiatal életét vesztette. A szörnyű baleset az egész környéket megrázta, ugyanis mint kiderült, a kocsit vezető 31 éves férfit, B. Péter rengetegen ismerték a környező településeken. A fiatal férfit szinte mindenki kedvelte, mint mondták, tisztelettudó, rendes férfi volt, így egyelőre ötletük sincs, hogy mi okozhatta a végezetes balesetet. Péter tragédiáját különösen fájdalmassá teszi, hogy a férfi alig pár héttel a végzetes balesete előtt temette el imádott édesapját is.

A balesetben még a kamion is kisodródott és felborult. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a végzetes balesetet / Fotó: Bors

Rendőrök, mentők és a Terrorelhárítás Központ emberei szállták meg Törökbálintot csütörtökön (április 17.), a késő délutáni órákban. Információink szerint nem volt véletlen a hatalmas készültség, ugyanis egy férfi fejbe lőtte magát a településen. Úgy tudjuk, hogy a mentősök azonnal a sérülthöz rohantak, aki élet és halál között lebegett ugyan, de még életben volt. Így, míg a zsaruk elkerítették az akció helyszínét, a mentősök valóságos élet-halál harcot vívtak az életveszélyes állapotban lévő sérültért: míg a földi egységek először hosszas harc árán igyekeztek stabilizálni az állapotát, addig idő közben mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Bár valóságos csodának számít, de a mentősök küzdelme nem volt eredménytelen: a férfi állapotát stabilizálták, akit úgy tudjuk, hogy végül a kiérkező mentőhelikopter szállított a János Kórházba. A Bors felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik megerősítették: a férfi valóban életveszélyesen megsérült, de életét sikerült megmenteni.