"Nem tudok aludni a fájdalomtól" - Holtan került elő az eltűnt Csaba, összetört a család

Hónapokon át élt Bodonyi Anitában a remény, hogy fia, Verók Csaba egyszer csak belép az ajtón és azt mondja: anya, itt vagyok! Sajnos ez a nap már sosem jön el: a Bors szörnyű hírt tudott meg, az eltűnt Csaba holtan került elő.

Az eltűnt Csaba családja összetört, amikor kiderült, mi történt / Fotó: Bors olvasó

Az eltűnt Csaba holmija városszerte szét volt szórva

Anita 31 éves fia Budapesten tűnt el tavaly november 26-án. A férfi a fővároson keresztül akart eljutni a pásztói munkahelyéről Siklóson élő szeretteihez. A nagymamája már megágyazott neki és vacsorával várta, de sosem érkezett meg. Az édesanyjával beszélt Csaba utoljára.

- Nem sok mindent mondott, csak hogy van egy kis mentális problémája, de nem mondta konkrétan, hogy mi. Kérdeztem tőle, hogy Csabikám, mondd meg, mi a baj, mi a problémád, de erre szó szerint nem mondott semmit – mondta korábban Anita a Ripostnak.

Csaba rejtélyes körülmények között vált köddé: egy budapesti taxiba szállt be, miközben folyamatosan hátranézett, a sofőr szerint zaklatottnak tűnt. A siklósi férfi értékeit Budapest-szerte találták meg a rendőrök: a taxiban egy kistáskában 100 ezer forintot hagyott, egy karácsonyi vásárban az iratait és a bankkártyáját, egy lakatlan kúria parkolójában pedig az utazótáskáját találták meg, amiben a ruhái és a laptopja is érintetlenül benne volt. Csabi mobilját a rendőrök a Városligetben, a Vajdahunyad vára 800 méteres körzetében mérték be – de mire kiértek, az eltűnt férfinek már hűlt helye volt.

A Borsnak a család egyik jó barátja különös részletet árult el Csaba eltűnéséről. Amikor a fiatal férfi az eltűnés estéjén taxiba szállt, a sofőrtől azt kérte, egy belvárosi hídhoz vigye őt.

Ezt a rendőröknek is elmondta. Kérdezte is Csabitól a taxis, hogy "te gyerek, hát minek jössz te ide?" Erre azt felelte, hogy azért, mert a barátai ott várják. És elkezdett Csabi rohanni lefelé

– mondta el a jóbarát.

Zokogásban tört ki az édesanya

Öt hónapon át kitartóan kereste Csabát a családja – a férfit, aki mindig mosolygott, kiegyensúlyozott volt és sosem voltak szerelmi vagy anyagi gondjai. Mégis történt valami, valami borzalmas: december 31-én Ercsinél a Duna egy ismeretlen férfi holttestét mosta a partra. Anitától DNS-mintát vettek és azt összehasonlították az ismeretlen holttestével, hogy kiderüljön, az eltűnt fiát találták-e meg. Anita április 10-én, csütörtökön levélben kapta meg a teszt eredményét: a holttest Csabáé, ő már nincs többé.