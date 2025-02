Eltűnt Csaba: megrázó, miket állítanak a siklósi férfiról – Videó

Szívszaggató, miként várták haza a szerettei Verók Csabát, mielőtt a férfinek nyoma veszett. Az eltűnt Csaba tavaly november 26-a óta nem ad életjelet magáról, mintha a föld nyelte volna el. Csaba több mint két hónapja indult el a pásztói munkahelyéről a Siklóson élő szeretteihez, de sosem érkezett meg. Azóta nemcsak a családja, az interneten is sokan találgatják, mégis mi történt a 31 éves férfivel.

Az eltűnt Csaba nyomait Budapest-szerte találták meg / Képünk illusztráció: Shutterstcok

Az eltűnt Csaba miatt zokognak

Ahogy arról a Metropol számolt be elsőként, a rendőrök és családja is nagy erőkkel keresik a tavaly év végén eltűnt Csabát. A férfi Siklós városába tartott, mert gyötörte valami. A családjával akart lenni, és már épp Budapest belvárosában volt félúton hazafelé, amikor két szerettét is felhívta. Előbb a nevelőapja édesanyját csörgette meg, azt kérve, hogy ágyazzon meg és főzzön neki valami finomat. Utoljára az édesanyjával, Bodonyi Anitával beszélt, akinek megrázó, amit mondott. Az eltűnt Csaba lelkét gyötörte valami.

- Nem sok mindent mondott, csakhogy van neki egy kis mentális problémája, de nem mondta konkrétan, hogy mi. Kérdeztem tőle, hogy Csabikám, mondd meg, mi a baj, mi problémád és szó szerint nem mondott nekem semmit – mondta korábban zokogva az édesanya a Ripostnak.

A férfi ezután eltűnt, és csak rejtélyes nyomok maradtak utána. Az eltűnt Verók Csaba taxiba szállt Budapesten, ahol folyamatosan hátranézett, zaklatott volt. A dolgait főváros-szerte találták meg: a taxiban egy kistáskában 100 ezer forintot hagyott, egy karácsonyi vásárban az iratait és a bankkártyáját, egy lakatlan kúria parkolójában pedig az utazótáskáját találták meg, amiben a ruhái és a laptopja is érintetlenül volt. Csabi mobilját a rendőrök a Városligetben, a Vajda Hunyad vára 800 méteres körzetében mérték be – de mire kiértek, az eltűnt férfinek már hűlt helye volt.

Rejtély, mi történt

Csaba eltűnése miatt megszakad a szív, és a Metropol TikTok-oldalán sokan találgatták, mégis, mi történt Csabával. Rengetegen vad teóriákat gyártottak: menekült valaki elől? Sötét titkot tudott vagy még rosszabb - öngyilkos lett? Emberrablók markába vagy szervkereskedők kezére került? - Ilyen, és ehhez hasonló találgatásokba kezdtek az emberek az interneten.

Lehet, hogy titokban tartozott valakinek, ezért vitt el 100 ezer forintot. Vagy drogozott és fenyegették. Nem bírta…

- írta Erika a TikTokon, mire Gyöngyi hozzátette: ő Csaba lehetséges mentális gondjai miatt arra tippel, hogy a férfi magányra vágyott.