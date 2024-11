Horváth Éva súlyos motorbalesetet szenvedett, rémálommá vált a születésnap

Horváth Éva sápadtan, egy kórházi ágyon fekve jelentkezett be a Facebookon november 23-án, a 46. születésnapján. Mint mondja, ez a születésnapja nem úgy sikerült, ahogy azt eltervezte, ugyanis súlyos motorbalesetet szenvedett Balin.

Horváth Éva súlyos motorbalesetet szenvedett (Fotó: Mediaworks Archív)

- Ahogy látjátok, tök jól sikerült a szülinapi bulim, én sem így terveztem, de hát ember tervez, Isten végez ugye...és mi történt? A szokásos, ami Balin megtörténhet, motorbaleset. Igen ám, de nyílt törések vannak a lábamban, hamarosan műteni fognak, vagy ma, vagy holnap reggel

- tájékoztatott mindenkit Horváth Éva, aki részleteket egyelőre nem közölt a balesetről, ám azt megígérte, hogy a műtét után is bejelentkezik majd.

Horváth Éva szeptemberben is megsérült

Horváth Éva alig két hónapja is kórházba került Bali szigetén. Akkor a medencében érte baleset, annyira megsérült a lába, hogy mozdulni sem tudott.

- Mint tudjátok, mindig is sok problémám volt a térdemmel, ezért pontosan tudom, hogy milyen egy keresztszalag szakadás, vagy milyen az, amikor részleges szalagszakadásod van. Ez viszont most valami nagyon más. Gyakorlatilag a vádlimtól lefelé megszűnt a lábam létezni és egyáltalán nem tudom terhelni. Elég magas egyébként a fájdalomküszöböm, de ez most nagyon fáj, egyáltalán nem tudok ráállni és nem tudom terhelni. Öt napom van most rá, hogy javuljon. Eltörve nincs, de ebben én is biztos voltam. Bízom a legjobbakban - mesélte akkor az édesanya.