Itt a tavaszi gombaszezon-nem mindegy mit és hogyan szedsz le!

A csapadékos időnek és az azt váltó szárazabb, naposabb időszaknak köszönhetően már érdemes a hazai erdőkben gombagyűjtésbe kezdeni. Nem mindegy azonban, hogy hogyan, hol, mennyit és mibe gyűjtjük a gombát, ahogy azt sem, bevizsgáltatjuk-e vagy sem. Mutatjuk a tavaszi gombaszezon legfontosabb tudnivalóit!

Erre érdmes figyelni a tavaszi gombaszezonban. Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei HÍrlap

Most érdemes gombászni menni

A gombák megjelenése főleg a csapadék mennyiségtől függ, amiből mostanában volt bőven. A legbiztosabbra akkor megyünk, ha a néhány napon át tartó esőt követő napos időjárást kivárjuk és akkor indulunk gombászni.

Van bőven mit gyűjteni a tavaszi gombaszezonban

Magyarországon több mint 3000 faj található meg belőlük, amikből 100 mérgező és több mint 50 védett. A maradék fajták közözött viszont bőven van olyan, ami nem csak ehető, de finom is. A kucsmagombák például egészen júniusig nőnek majd az erdőkben, köztük az ízletes kucsmagomba és a cseh kucsmagomba is. Aki szerencsés fattyú vagy pusztai kucsmagombával is találkozhat. Szedhető mostanában mezei szegfűgomba, ami az egész országban jelen van, szinte minden erdőben. Tavasszal találkozhatunk tövisalja gombával, erdőszéli csiperkével, májusi pereszkével és osztrák csészegombával is.

Erre érdemes nagyon odafigyelni gombagyűjtés közben

Gombát bárki gyűjthet Magyarországon, kivéve ha azt a terület tulajdonosa megtiltja. Ezen kívül elzárt területen, bejárást tiltó táblák esetén sem szedhető gomba, vagy csak külön engedéllyel. A védett, természeti oltalom alatt álló gombákat pedig mindenhol tilos gyűjteni. Fontos szabály még, hogy csak olyan gombát gyűjtsünk, amit biztosan ismerünk! Ha pedig ismeretlen gombát látunk, inkább ne szedjük le. A legbiztosabb módja a gombamérgezés elkerülésének, ha gombászás után bevizsgáltatjuk a zsákmányt egy szakemberrel!

Hol lehet bevizsgáltatni a gombákat?

A Fortissima Fungus gombaismereti platform segít az amatőr gombászoknak a legközelebbi szakellenőr megtalálásában. Ehhez az általuk készítettünk interaktív, térképes gombaszakellenőr keresőt érdemes használni, aminek az alapját a Pest megyei Kormányhivatal táblázata biztosította. A térkép itt érhető el. Emellett az engedéllyel rendelkező gombavizsgálók országos listája megtalálható a netgombasz.hu oldalon, de van szakértői lista a kormányhivatal weboldalán is, emellett nem árt azt sem tudni, hogy a legtöbb piacon kötelező gombaszakértőt alkalmazni!