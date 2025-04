Olyan termék jelent meg a SPAR polcain, amiért garantáltan megindul a roham

Aki gyakran kirándul, pláne gyerekekkel, az pontosan tudja, hogy egy-egy praktikus eszköz mennyit javíthat a kiruccanáson – hiánya pedig mennyire fájó, zavaró lehet. Nos, épp ilyen termék az autós hűtő-fűtő láda, amellyel könnyedén a megfelelő hőmérsékleten tarthatjuk az elcsomagolt elemózsiát az egész út során. És ami a legjobb? Most nem is nagyon kell keresgetni, hogy hol lehet ilyet venni, ugyanis épp most jelent meg a SPAR polcain – írja a Mindmegette.

Az autós hűtő-fűtő láda minden járműbe kötelező elem! FOTÓ: SPAR

Miért jó választás az autós hűtő-fűtő láda?

A hűtő-fűtő termoelektromos láda nemcsak a meleg évszakban tökéletes befektetés, hanem az év minden hónapjában, ugyanis nyáron hidegen tartja az italokat és a friss élelmiszereket, hiszen 12-13 Celsius-fok között képes hűteni az eszköz, télen pedig melegen tartja például az otthonról vitt ebéde, de akkor is praktikus, ha azt szeretnénk, hogy ne csak az utazás első 10 percében legyen forró teánk. Kifejezetten hosszabb utakra lehet tökéletes megoldás, pláne nagyobb család, gyerekek esetén: nem kell megállni minden benzinkútnál vagy boltban, nem olvad el a csokoládé, nem romlik meg a szendvics.

Minden autóban elfér

Ráadásul kompakt méretű, így könnyen elfér a csomagtartóban vagy az ülés mögött, azaz nem foglal sok helyet, mégis óriási kényelmet nyújt. És hogy mi kell hozzá? Nos, a klasszikus hűtőtáskákkal ellentétben nem jégakkuval működik, hiszen elektromos. Hálózatról és szivargyújtóról egyaránt működtethető.

Vásárold meg most a SPAR-ban!

Látogass el a legközelebbi SPAR üzletbe, és szerezd be saját autós hűtő-fűtő ládádat mindössze 23.999 Ft-ért. Siess, az akció csak a készlet erejéig érvényes!