„Anya a szó!” - Katalin hercegné új külseje nagy meglepetést okozott - Fotó

Katalin
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 12:07
szőkehercegnépszichológus
Szakértő is megszólalt Katalin hercegné új külsője miatt.
K. C.
Vasárnap istentiszteleten jelent meg Vilmos herceg és gyönyörű felesége, Katalin a Balmoralban. A walesi hercegi párhoz a gyermekeik: György, Sarolta és Lajos is csatlakozott.

Vilmos herceg és Katalin hercegné Forest Lodge-ba költözik 
Fotó: i-Images / Pool /  Northfoto

A két kis herceg az alkalomhoz illő ruhát viselt, míg a 10 éves Sarolta hercegnő fehér kardigánt és pöttyös ruhácskát viselt. Ám a legnagyobb megdöbbenést, illetve figyelmet mégis Katalin kapta.

Katalin hercegné ugyanis beszőkült, legalábbis néhány árnyalattal világosabbra festethette a haját egy lesifotó alapján, amin a kocsiban ülve látható a templomba tartva. A rákos betegséget legyőző Katalin sugárzott a fotón, és maga volt a megtestesült elegancia fekete kalapjában, masnival, kabátjában és gesztenyebarna felsőjével.

Egy brit pszichológus szerint a walesi hercegnő új szőke tincsei tükrözhetik azt a vágyát, hogy felhívja a figyelmet a hajveszteségre, illetve ez a változás azt is mutathatja, hogy maga mögött hagyta a rákkezelést.

Carolyn Mair brit pszichológus a Fox News Digitalnak elmondta, hogy Kate ragyogóbbnak és energikusabbnak akarhatja érezni magát:

„A haj a mi dicsőségünk megkoronázása, az egészség és a nőiesség szimbóluma. Kate talán újra akarja kezdeni az életszemléletet” - mondta Mair.

