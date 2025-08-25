Ha ez az érme lapul a pénztárcádban egy vagyon ütheti a markodat

Érdemes átkutatni a pénztárcádat, mert elképzelhető, hogy a tiédben is lapul egy sokat érő, félrevert pénzérme. Az úgy nevezett numizmatikusok hívták fel a figyelmet arra, hogy néhány fém fizetőeszközünk enyhe szépséghibákkal rendelkeznek, melyekre a gyűjtők azonnal ráugranak, ráadásul komoly piaci értékkel is rendelkeznek.

Egy félrevert 200-as érme 92 ezer forintot ért.

Fotó: Vladimir Wrangel / Shutterstock

Nemrégiben egy hibásan vert 200 forintos érme keltett izgalmat a gyűjtők világában; egy úgynevezett „tükörtojás” - hibás érme került aukcióra. A hiba abban rejlik, hogy az érme belső magja a nyomás során elcsúszott a külső karikához képest, emiatt szokatlan kinézetet kölcsönözött az éremnek.

A Promotions cikkében azt írják: A különlegesség értékét tovább növelte, hogy az érme verdefényes, szakszóval "UNC" állapotban volt - a mozaikszó az angol "uncirculated" kifejezésre utal, vagyis sosem került forgalomba, teljesen sértetlen maradt. Egy Facebook-csoportban mindössze 1 forintról indult a licit, amely villámgyorsan felkúszott több tízezerre, végül 92 ezer forintnál állt meg a licit.

Egy ajaki érmegyűjtő a szon.hu portálnak elárulta, hogy a hibás érmék értéke a nyomási rendellenességei miatt magas és különleges. A hibák a verési folyamatok során alakulnak ki, ilyenkor eltolódások, felületi egyenetlenségek, de akár idegen anyag lenyomatai is kialakíthat hibákat. Ezeket a hibákat az átlagember észre sem venné, de a numizmatikusok számára a hibás érmék igazi ritkaságoknak számítanak, hiszen ezekből jóval kevesebb kerül forgalomba, mint a megfelelően vert érmékből. Egy félrevert érme akár 100 ezer forintot is érhet.

És hogy néz ki az érme? A videóból kiderül:



