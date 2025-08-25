Ha ez az érme lapul a pénztárcádban egy vagyon ütheti a markodat

Érdemes átkutatni a pénztárcádat, mert elképzelhető, hogy a tiédben is lapul egy sokat érő, félrevert pénzérme. Az úgy nevezett numizmatikusok hívták fel a figyelmet arra, hogy néhány fém fizetőeszközünk enyhe szépséghibákkal rendelkeznek, melyekre a gyűjtők azonnal ráugranak, ráadásul komoly piaci értékkel is rendelkeznek.
Nemrégiben egy hibásan vert 200 forintos érme keltett izgalmat a gyűjtők világában; egy úgynevezett „tükörtojás” - hibás érme került aukcióra. A hiba abban rejlik, hogy az érme belső magja a nyomás során elcsúszott a külső karikához képest, emiatt szokatlan kinézetet kölcsönözött az éremnek.
A Promotions cikkében azt írják: A különlegesség értékét tovább növelte, hogy az érme verdefényes, szakszóval "UNC" állapotban volt - a mozaikszó az angol "uncirculated" kifejezésre utal, vagyis sosem került forgalomba, teljesen sértetlen maradt. Egy Facebook-csoportban mindössze 1 forintról indult a licit, amely villámgyorsan felkúszott több tízezerre, végül 92 ezer forintnál állt meg a licit.
Egy ajaki érmegyűjtő a szon.hu portálnak elárulta, hogy a hibás érmék értéke a nyomási rendellenességei miatt magas és különleges. A hibák a verési folyamatok során alakulnak ki, ilyenkor eltolódások, felületi egyenetlenségek, de akár idegen anyag lenyomatai is kialakíthat hibákat. Ezeket a hibákat az átlagember észre sem venné, de a numizmatikusok számára a hibás érmék igazi ritkaságoknak számítanak, hiszen ezekből jóval kevesebb kerül forgalomba, mint a megfelelően vert érmékből. Egy félrevert érme akár 100 ezer forintot is érhet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.