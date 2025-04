Így spórolj a húsvéti nagybevásárláson: hihetetlen akcióval készül az ünnepekre a SPAR

A húsvéti készülődés egyik fontos része az ünnepi menü megtervezése, amihez természetesen a nagy bevásárlás is hozzátartozik. A hosszú lista elején általában a sonka szerepel, így nem csoda, hogy a boltok polcain hatalmas a választék. A Spar sem marad ki a versenyből: a hagyományos füstölt és főtt sonkák mellett prémium változatok is megtalálhatóak, ráadásul, ahogy közeledik a húsvét, mindezeket akciós áron szerezhetjük be április 10–22-ig – írja a Mindmegette oldala.

Olcsóbb lesz a húsvét, ha a SPAR-ból szerezzük be a sonkát! Fotó: Pexels

500 tonna hússal várják az ünnepet

Kötözött lapockából 250 tonnával, füstölt-főtt tarjákból 95 tonnával, füstölt csülökből 150 tonnával, valamint mintegy 30 tonna füstölt, darabolt lapockával készült az idei húsvéti szezonra a vállalat. De vajon mennyibe kerülnek a különféle termékek? Az akciós szórólapon szereplő S-Budget füstölt hátsó csülköt – ami a kiszolgálópultban és csomagolt kiszerelésben egyaránt kapható – például rendkívül kedvező áron lehet beszerezni, ugyanis 36 százalékos kedvezménnyel kínálja az üzlet. Ez azt jelenti, hogy 2490 forint helyett most 1590 forintért vehetjük meg a húskészítmény kilóját.

Néhány további kedvezményes ajánlat, a teljesség igény nélkül: a füstölt, főtt, darabolt sertéslapocka kilója 2990 forintba, a Pápai füstölt karaj 3 590 forintba, a füstölt, főtt, kötözött pulykacombsonka pedig 2690 forintba kerül. De a kiszolgáló pultban kapható Gusto sonkát is 28 százalékos kedvezménnyel kínálják, ennek „supershop” ára: 399 Ft/10 dkg.

Mi készülhet sonkából, tarjából?

A húsvéti sonka vagy a tarja nemcsak az ünnepi asztal főszereplője lehet, hanem számos finom fogás alapja is. A klasszikus főtt tojásos-sonkás tál mellett készíthetünk belőlük melegszendvicset, rakott tésztát, vagy akár egy ízletes tarjás tepsis sültet is. A maradék sonkát pedig felhasználhatjuk omlettbe, salátába vagy sós pitébe, így semmi sem vész kárba.

Igazi különlegesség az édes paradicsom

A húsvéti menü természetesen nem csak a sonkáról szól, mivel a friss zöldségek és az ízletes saláták sem hiányozhatnak az ünnepi asztalról. A SPAR prémium Vitalion paradicsomai például különösen édes ízüknek köszönhetően remek alapot adnak a friss salátákhoz. A paradicsomot 20 százalékos kedvezménnyel vásárolhatjuk meg, a 200 grammos csomagolt változat ára 1199 forint. A vállalat emellett számos egyéb friss zöldséget is akciós áron kínál, így a kígyóuborka darabja 199 forint, a csomagolt, szeletelt, 300 grammos fehér csiperkegomba pedig 639 forint.