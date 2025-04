Itt a nagy bejelentés! Még be sem futott a Last of Us második évada, de már most kiderült, lesz-e folytatás

Két évvel ezelőtt egy komplett szubkultúrának adta vissza hitét a Max a The Last of Us című videójáték több mint sikeres adaptációjával. A 9 epizódban elmesélt, poszt-apokaliptikus zombisztori ugyanis rácáfolt arra az általános (és részben jogos) véleményre, hogy videójátékokból készült filmekre vagy sorozatokra költeni lényégében ablakon kidobott pénz. A remekül megírt sztori, a kellően mélyített karakterek, valamint a hátborzongató atmoszféra láttán egy csapásra elnyerte Pedro Pascal és Bella Ramsey, azaz Joel, a csempész és Ellie, a dacos tinilány a túlélés érdekében kötött váratlan barátsága a közönség szívét. A sikerszéria folytatását rögtön követelte is a nagyérdemű, pár napon belül pedig ki is derül, hogyan szövődik tovább hőseink története. A fanatikusoknak még arra sem volt ideje, hogy kezükbe vegyék a távirányítókat, az HBO már most döntött a harmadik évad sorsáról.

A The Last of Us 2. évadja már jövő héten felkerül a Max hazai kínálatába (Fotó: YouTube/Max)

Folytatják a Last of Us-t!

Az HBO háza táján nem sokat teketóriáznak, és minden bizalmukat belefektetik a streamingcsatornájuk, a Max egyik legnépszerűbb sorozatába. Meg sem várták az első reakciókat annak második évadjáról, de már rögtön berendelték a harmadik fejezetet. A vállalat saját gyártású filmekért és sorozatokért felelős döntéshozója, Francesca Orsi a döntést azzal indokolta, hogy ennél elégedettebbek nem is lehetnének a műsorral, és biztosak benne, hogy az eddig látott minőséget viszik tovább a harmadik évadba is.

A széria egyik társalkotója, Craig Mazin, aki korábban a Csernobil című sikerprojektért is felelt, a The Hollywood Reportnek szintúgy csakis szuperlatívuszokban tudott beszélni a csapatáról, és elmondta, alig várja a folytatást:

Úgy vágtunk neki a második évadnak, hogy valami olyat alkossunk, amire büszkék lehetünk. A végeredmény pedig még a legmerészebb céljainkat is túlszárnyalta, köszönhetően az HBO-nak, valamint a kifogástalan stáb és szereplőgárda példátlan munkájának. Alig várjuk, hogy folytathassuk a történetet a The Last of Us harmadik évadával.

– nyilatkozta Mazin, aki korábban azt mondta, hogy még egy két-három évadnyi sztorijuk van fiókban.