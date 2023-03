Nanushkát viselnek a Last of Us és a Sárkányok háza sztárjai

Aligha van most nagyobb érdeklődésre számot tartó sorozat streaming-vonalon, mint a The Last of Us. Milliók bolondulnak a két főhősért és kalandjaikért a posztapokaliptikus világban, a sajtóban és a közösségi oldalakon megőrülnek a színészekért.

Ezért is óriási siker, hogy Bella Ramsay és Pedro Pascal, a sorozat főszereplői pedig a magyar divatmárkáért, a Nanushkáért rajonganak, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy több fontos eseményen is Sándor Szandra alkotásait választották öltözékül.

Bella Ramsay által viselt darab:

Bellánál is nagyobb rajongója Nanushkának Pedro Pascal, akinek szekrényében már évek óta jó pár ikonikus Nanushka darab lapul és bőszen viseli is őket bemutatókon, vagy akár az utcán is.

Bella Ramsay és Pedro Pascal nem csak a The Last of Us sorozat jól ismert szereplői, mind a ketten szerepeltek a világsikerű Trónok harca című sorozatban. És ha már itt tartunk, érdemes beszélni a westerosi történet előzményeit feldolgozó Sárkányok háza egyik főszereplőjéről, Matt Smithről is, aki szintén Nanushkát választott az egyik Los Angeles-i vetítés alkalmával.

A sármos színész öltözködésében a letisztult, elegáns vonalat kedveli, ezért esett a választása egy igazán klasszikus, fekete Nanushka darabra.

Fotó: Jon Kopaloff/Matt Smith a Sárkányok háza HBO-sorozat los angelesi FYC vetítésén

Matt Smith által viselt darab:

(Ripost)