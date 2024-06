Ezeknek a sorozatoknak az új évadát várjuk a legjobban idén

Plátói szerelemből forró romantika?

Óriási népszerűségnek örvend a Bridgerton család 8 utódjáról szóló szövevényes, intrikákkal és romantikával átszőtt cselekménysorozata. Az első két évadban a két legidősebb testvér, Daphne és Anthony szerelemre találását követhettük végig. Az új évad középpontjában Penelope Featherington és Colin Bridgerton románca áll. Ám Lady Whistledown is tovább is folytatja irományait, amik ebben az évadban is alaposan felkavarják az arisztokrácia életét. A történet során új kihívásokkal és romantikus bonyodalmakkal találkozhatunk, amik igazán izgalmassá teszik a cselekményeket. Az alkotók alaposan felborzolták a kedélyeket, ugyanis nem megszokott módon nem egyszerre kerül a streaming szolgáltatóhoz az új évad, hanem a 4-4 rész egy hónap különbséggel lesz látható.

Premier: május 16., június 13 - írja a Fanny magazin.

A Bridgerton család

Párizsi románc és olasz kalandok

Augusztusban végre folytathatjuk a törékeny, amerikai lány, Emily, párizsi történetét. A romantikus széria 4. évada igazán izgalmasnak ígérkezik, hiszen egy váratlan bejelentéssel ért véget az utolsó epizód. Gabriel és Emily nagy egymásra találását Camille alaposan megfűszerezte azzal a hírrel, hogy kisbabát vár… vajon, hogyan befolyásolja a történéseket a gólyahír, és hogyan folytatódik a kalandos történet?

A főbb szereplők mind visszatérnek az új szériában is. A rajongókat pedig megnyugtatjuk, ugyanis Alfie, Emily korábbi kapcsolata is fel fog tűnni, ám azt egyelőre nem tudni, milyen viszonyban lesznek majd egymással az egykori szerelmesek. Az évad Emilyt Párizson túl is elvezeti, többek között Rómában forgatott jelenetekkel, új kalandokat és lenyűgöző helyszíneket ígérve.

Premier: augusztus 15-én és szeptember 12-én.

Emily Párizsban

Misztikus háborúk a hatalomért

Trónok harca rajongók figyelem! A "Sárkányok háza" második évada 2024 nyarán debütál és a sorozat nyolc epizódból áll. A történet ott folytatódik, ahol az első évad véget ért: Lucerys halála után Rhaenyra bosszút forral, ami polgárháborúba sodorja Westerost. A főbb szereplők visszatérnek, és új karakterek is csatlakoznak a történethez. Az új évad középpontjában Rhaenyra és féltestvére, Aegon II közötti harc áll majd a Vastrónért, ami véres és pusztító konfliktusokhoz vezet. Az első évad végén Rhaenyra fia, Lucerys tragikus halála döntő pillanat volt, amely tovább fokozza a feszültséget és a háborúra való készülődést. Az események tehát egyre intenzívebbé válnak, és a nézők további intrikákra és cselszövésekre számíthatnak.