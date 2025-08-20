Megtörte a csendet Oszter Sándor súlyos balesetet szenvedett özvegye: „Még élek”

Júniusban Oszter Alexandra sokkoló posztot közölt édesanyjáról, Failoni Donatelláról. Oszter Sándor özvegye súlyos balesetet szenvedett saját, balatoni otthonában, ahol minden nyarat tölt és ahová megannyi emlék köti. Failoni Donatella azóta most először adott hírt magáról, elárulva, hogy lánya és egy másik hölgy segítségére szorul, már nem tud egyedül élni, ezért el kellett adniuk a balatoni birtokot, ahol 2021 októberében imádott férje a karjaiban hunyt el.

Oszter Sándor felesége beleragadt a gyászba a pszichológus szerint (Fotó: MW archív)

Oszter Sándor balatoni házát eladta családja

A zongoraművész Failoni Donatella és a haláláig népszerű színész szerelme legendás volt. Bár voltak hullámvölgyek Oszter Sándor és felesége kapcsolatában, de végül mindig meg tudták beszélni a gondokat. A családfő általában a diósjenői birtokukon tartózkodott, de neje sokkal jobban szerette a balatoni házukat, ahová minden év májusában leköltözött és csak az indián nyár végén ment vissza a családi rezidenciára.

„Amikor kicsi voltam, mindig a mesés olaszországi Lago Maggiore partján nyaraltam és mégis a Balatonban önfeledten játszó gyerekekre irigykedtem” – mesélte korábban a Borsnak Failoni Donatella.

Az én férjem ezt tudta, és egyszer mondta nekem: na gyere velem, mutatok neked valamit. Megérkeztünk egy balatoni hegy lábához, ő felmutatott a tetején lévő épületre: Az a fehér ház ott kedvesem, a tiéd! Ilyen volt ő, igazi úriember, igazi gavallér. Tőle megkaptam azt, amire mindig vágytam! Azóta az a hely az igazi otthon számomra, márciustól októberig ott élek.

Súlyos balesete óta azonban segítségre szorul, lánya nagyon aggódott érte, mert nemcsak fizikailag tört össze, de lelkileg is, azt hajtogatta, nem akar már élni. Facebook-oldalán Failoni Donatella most üzent ismerőseinek.