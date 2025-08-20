UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Ráhívták a rendőröket Nagy Zsolt Leóra, most elmondta, mi történt

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 17:26
Kalandosan sikerült Nagy Zsolt Leo horgászata.

A Farm VIP győztese, Nagy Zsolt Leo egy egészen furcsa kalandot élt át nemrég, miközben Ausztriában horgászott, ugyanis éppen Wolfgangsee-nél forgattak, amikor rájuk hívták a rendőrséget – úgy tűnik, hogy a helyieket nagyon zavarta, hogy ott kempingeznek.

Nagy Zsolt Leo / Fotó: TV2

A helyiek egyszerűen nem bírják ki, hogy ne ők irányítsanak, ne ők uralják a területet, felsőbbrendűnek érzik magukat

– mondta a TikTok-videójában Nagy Zsolt Leo természetfilmes, aki láthatóan eléggé kiakadt.

A híresség elmondta, hogy a rendőrök jogszerűen intézkedtek, sőt, egyenesen kedvesek voltak, de mint kiderült, nem szabad ott aludniuk. Horgászhatnak egész nap a területen, de nem táborozhatnak, nem szunyókálhatnak, ami eléggé furcsa – így most Nagy Zsolt Leóék a saját elmondása szerint úgy élnek, mint az állatok.

Itt lehet megtekinteni a videót:

@fishmine_hu 🚨 Megint feljelentettek minket! 🚨 Újra ránkhívták a rendőröket az osztrákok… Komolyan kezdjük nem érteni, mi bajuk van velünk. 🤷‍♂️ Mi csak horgászni és forgatni jöttünk, de úgy tűnik, ez itt sokak szemét szúrja. 💬 Volt már olyan élményetek, hogy egy helyi lakos teljesen ok nélkül próbált megzavarni titeket horgászat közben? Írjátok meg kommentben! #FishMine #Wolfgangsee #Forgatás #Horgászat ♬ eredeti hang - FISHMINE
