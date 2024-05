Kővé dermedt a család: elhunyt kisfiú szelleme tért vissza, nem ok nélkül

Hátborzongató kísértettörténetről számolt be a Buzzfeednek egy érintett, aki még 11 éves korában találkozott egy szellemmel Michiganben, egy világítótoronyban.

A szellemek köztünk járnak? (Fotó: Pexels)

A fiatal a szülei és egy idegenvezető társaságában látogatott el a világítótoronyhoz, ahol azonban gyerekként hamar elunta magát, ezért amíg a felnőttek körbejárták az építmény belsejét, ő kint játszott. A szülők nem is aggódtak, hisz rajtuk kívül egy lélek sem volt a környéken – legalábbis ők ezt gondolták. A ma már felnőtt érintett arról számolt be, hogy amikor egyedül volt, felé gurult egy labda, amit egy kisfiú veszített el, ezért gyorsan vissza is adta neki a játékot. A legmegdöbbentőbb azonban ezután jött!

A gyermek később elmondta szüleinek, hogy mi történt. A beszámolót az idegenvezető is hallotta, aki ezután mutatott neki egy fotót a világítótoronyban. Egészen elképesztő módon a képen ugyanaz a fiú volt, ugyanazzal a labdával, akit és amit ő maga is látott. Mint kiderült, nem ez volt az első eset, hogy megjelent a gyermek szelleme, ezért is feltételezik, hogy a fiú a világítótoronyban hunyt el.