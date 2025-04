Tényleg fekete a tojása a fekete tyúkoknak? Különleges fajtát tart otthon Attila

Burst Attila farmja bővelkedik a különleges fajokban, és már több éve vannak fekete tyúkjai. Ezek a tyúkok igazán különlegesek, hiszen teljesen feketék.

A híres fekete tyúkok, az Ayam Cemani-k. / Fotó: Bánkúti Sándor

Fekete tyúk: igazán különleges tyúk az Ayam Cemani

Burst Attila hobbiként hozta létre a Burst díszbaromfi farmot Jászfényszaru külterületén. Állatok miatt vásárolta ezt a területet, még 17 évvel ezelőtt, amikor még csak egy csupasz szántó volt két öreg épülettel. Burst Attila farmja baromfikkal kezdődött, eredetileg azonban kutyákat akart itt tartani. Végül arra az elhatározásra jutott, hogy marad a baromfik tartásánál, de nem is akármilyeneknél. A teljesen fekete tyúk az egyik különlegessége a farmjának.

Mivel itt senkinek nem volt az országban így gondoltam nekem kell

- mesélte lapunknak Burst Attila.

Burst Attila éppen a fehér tojását mutatja a fekete tyúknak./ Fotó: Bánkúti Sándor

Az Ayam Cemani, a teljesen fekete tyúk különlegessége, hogy ténylegesen minden része fekete. A tollazata fekete, néhol megcsillan rajta a zöld és a kék sötétebb árnyalata, a taraja és lába is teljesen fekete, illetve a húsa is sötét színű. Tévhit azonban az hogy a tojása is fekete, ugyanolyan fehér tojása van, mint bármelyik baromfinak, azonban a tojás belseje a kis csibe kikelésével bizony szintén sötét színű. Legkülönlegesebb azonban ennek a tyúknak egy változata, a fodros Ayam Cemani. Ezeknek tolla fodrokban díszíti a tyúkok testét.

Ha minden igaz, és nem innen került ki véletlenül pár tojásban, akkor csak itt van.

- tette hozzá Burst Attila.

A fodros Ayam Cemani, és a sima tollú változata. Fotó: Bánkúti Sándor

Megtalálható még a farmon a Ga H mong fajta baromfi is, aminek érdekessége hogy kopasznyakú, bőre fekete viszont tollazata teljesen fehér. Ez a tyúkfaj egy népcsoportról kapta egyébként a nevét. Ezek a tyúkok mind Ázsiából származnak, hiszen az ott élők jobban szeretik a sötét húsú baromfikat.