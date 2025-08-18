Új kedvence van a hazai sztároknak: a Cowboys slágere felrobbantotta a netet

Felpezsdítette az egyik kis település életét a Cowboys, akik első saját daluk klipjét Részeg az út címmel forgatták, amely elképesztő nézettségével szinte azonnal felrobbantotta a netet.
Karacs Miklós és Szuper Géza 2024-ben alapították meg a Cowboys nevű formációjukat, amelyről Miki elmondta, hogy a country és a mulatós elegye mindig felrázza a falunapok megszokott hangulatát, és új színt ad a mulatós műfajnak.
"A Cowboys ebben a felállásban tavaly alakult, de van egy tévéműsorunk is, a Dalol a szél, ahol szerettünk volna egyfajta vadnyugati életérzést megidézni. Nagyon sok dalt feldolgoztunk már ebben a stílusban, és ráéreztünk, hogy ebben sokkal több van, így született meg egy mulatós-country show, ami teljesen egyedi lett. Az új dalaink már ebben a stílusban készülnek, sőt, már hozzányúltunk igazi nagy mulatós slágerekhez is
– mondta Miki, aki az első saját dalukról elmesélte, hogy egy tipikus falusi country-mulatós lett, amelynek a klipje is jól tükrözi ezt a világot: vannak lovak, iszogatós vidám falusiak és persze tánc és mulatság.
A Cowboys-nak renegeteg fellépése van, nagyon sok helyre hívják őket, és a Részeg az út megjelenése óta még több felkérésük van. Amennyire furcsának tűnhet elsőre ez a világ, az énekes tapasztalata szerint annyira imádják a rajongók. Sőt. Nemcsak a rajongók, a retro és mulatós sztárok körében is közkedvelt lett a dal és a stílus is.
Amikor elkészült a Részeg az út, Miki több ismert zenésznek, énekesnek elküldte, mert kíváncsi volt a véleményükre. Köztük volt Bodnár Attila, az egykori Modern Hungária egyik alapítótagja is, aki csak annyit mondott neki: „Ezt biztos imádni fogják a népek, gratuálok!”
A mulatós műfaj egyik ikonikus alakja, Sláger Tibó pedig olyan lelkes lett, hogy azonnal fel is ajánlotta két dalát Mikiéknek, mert szeretné a Cowboys stílusában hallani, ami pedig mint azt mondták, igazán izgalmas kihívás Mikiék számára.
