Minecraft-film: Már az állatkínzás határát súrolja a mozis TikTok-trend

Le mernénk fogadni, nem sokan gondolták volna, hogy a 2025-ös év egyik legnagyobb slágertörténete az Egy Minecraft film lesz. Márpedig sikersztori zajlik most a mozikasszáknál, A Fehér Lótusz sztárjával, Jennifer Coolidge-dzsal kiegészült Jack Black-Jason Momoa dinamitduó ugyanis egy hét alatt simán visszahozta a 150 millió dolláros költségvetést, sőt rá is pakoltak még közel 200 milliót, és még csak most jön a videójáték-adaptáció második hétvégéje. Ugyan a kritikusok sokkal szőrös szívűbbek a filmmel kapcsolatban, a közönség imádja, egyesek már most kultikus remekműként emlegetik. A népszerűsége Amerikában különösen tetemesnek mondható, ehhez azonban egy olyan eszement TikTok-trend járult hozzá, melyet egyre kevesebben néznek jó szemmel.

Vajon ki fog megálljt parancsolni a megvadult Minecraft-fanatikusoknak? (Fotó: Courtesy Warner Bros. Pictures)

Semmi sem állítja meg a Minecraft-rajongó fiatalokat

Csataér. Leginkább ezzel az egy szóval lehetne jellemezni, milyen állapotokat hagynak maguk után az Egy Minecraft film rajongói a mozitermekben a vetítések végeztével. A híres videómegosztó portálon megjelent számtalan videóból pedig ki is derül, mi okozza ezt a természeti katasztrófára hajazó állapotot. A film vetítésének több pontján ugyanis magukból teljesen kikelve, dobálózva, ordibálva kezdenek tombolni a lázba jött tinédzserek. A legvehemensebb reakciókat a csirke zsoké nevű karakter megjelenése váltja ki belőlük, ekkor kezdődik igazán a tombolás. A TikTokra felkerült felvételekből pedig az derül ki, hogy folyamatosan igyekeznek az eddigieknél nagyobb káoszt teremteni. Ennek az lett az eredménye, hogy most már egy élő állatot, nevezetesen egy tyúkot is magával vitt valaki az egyik vetítésre, ami viszont már többeknél is kiverte a biztosítékot, sok más kommentelő pedig az odarángatott baromfi mellett a filmszínházak dolgozóit is rendkívül sajnálja.

A rendező szerint menő a TikTok-trend

A napról napra egyre vadabbá váló mozitermi trenddel kapcsolatban az Entertainment Weekly megszólaltatta a Minecraft-film rendezőjét, Jared Hess-t is, aki értetlenül áll a rendőrségi intézkedések híre előtt, és ő nem lát mást a történetben, csak jól szórakozó fiatalokat.

Olyan furcsa ez nekem, hogy te csak túl jól érzed magad, erre rád hívják a rendőrséget. Vicces számomra, mert én csak azt látom, hogy ujjongnak és popcornt dobálnak, a rendőröket pedig emiatt hívják ki rájuk. Rengeteg ilyen videót láttam, és szerintem nagyszerű [ez a trend]. Különösen az tetszik, amikor az emberek egymás nyakába ugranak. Én nagyra értékelem azt, hogy a nézők emlékeket gyűjtenek a barátaikkal és a családtagjaikkal

- fejtette ki véleményét az értetlenkedő direktor.