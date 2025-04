90 év alatt négyszer kapott Oscart: Lady Gaga, Barbra Streisand és Judy Garland is ennek köszönheti a sikert

Ismerős sikertörténet, mégis négy stáb és nyolc világsztár nyúlt a történethez, közel 90 év alatt. A Csillag születik története egyszerű: egy énekesi ambíciókat dédelgető tehetség és egy kiégett zenész a zene és a szerelem közös nyelvén találnak egymásra, de a dráma nem maradhat el. A film korábban olyan dívákat ihletett meg, mint az Óz Dortohy-ja, Judy Garland, Barbra Streisand és a világhírű és betegeskedő szupersztár, Lady Gaga.

Lady Gaga a Csillag születik film forgatásán (Fotó: EHKK, SANC)

Csillag születik 1937: Az első teljesen színes Oscar-díjas film

A sztorihoz a második világháború előtt nem sokkal már hozzányúltak, amikor a harmincas évek sztárja, Janet Gaynor és szívtiprója, Fredric March magukra öltötték Esther és Norman figuráját. A siker nem maradt el, a főszereplők mellett a filmet is Oscarra jelölték, és ez volt az első olyan teljes egészében színes film, amit a legjobb film díjára nomináltak. Sőt, díjat is kapott a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában, továbbá egy különdíjat is a technikai megvalósításáért.

Bár a fotók fekete-fehérek, a film az első Oscarra-jelölt színesfilm lett (Fotó: ZUMA Press)

Csillag születik 1954: Judy Garland nagy visszatérése

Az Óz, a nagy varázsló fiatal sztárját az 1940-es évek végén kezdte elfelejteni a szakma, egyre rosszabb szerepeket kapott, pedig még mindig csak huszonéves volt. Garland egy kis szünetet tartott, majd jött az ötlet, hogy megcsinálnák az 1937-es film remake-jét. Ebben segítségére a magyar származású George Cukor volt, aki vele és James Mason főszereplésével leporolták a történetet, sőt, új dalokat írtak Garlandnak, akinek legendása jó hangja volt. Hat Oscarra jelölték az alkotást, sajnos Judy nem nyerte el a legjobb színésznőnek járó díjat, aki a bukást az ágyában tudta meg, ahol mindenórás volt a gyermekével, Joey-val.

Judy Garland visszatérése volt a Csillag születik (Fotó: Entertainment Pictures)

Csillag születik 1976: Barbra nagy filmes visszatérése

Sokak szerint a négy Csillag születik-filmből ez lett a leggyengébb, de még így is toronymagasan jobb, mint sok remake remakejének a remakeje. A Hello Dolly! és Funny Girl sikere után a Fanny Lady nem nyerte el a nézők és a kritikusok szeretetét. A most 82 éves énekesnő ezért úgy döntött, a tavaly elhunyt Kris Kristofferson érces, rockos hangjával együtt a kor zenei ízlésének megfelelő filmet csinálnak. Az anyagi siker garantált volt és Barbra a legjobb betétdalnak járó Oscart vihette haza a Love Theme című dalért.