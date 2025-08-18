Augusztus 20: így lesznek nyitva a boltok

Augusztus 20-a Magyarország hivatalos állami ünnepe, amely az államalapításra és Szent István királyra emlékezik. Az ünnep a keresztény magyar államalapítás és a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja is.
Ennek apropóján munkaszüneti napnak számít augusztus 20-a, ami idén ráadásul szerdára esik. Így a legtöbb bevásároló központ és bolt is ünnepi nyitva tartás szerint fog működni. Megnéztük a hazai kiskereskedelmi üzletek ünnepi nyitvatartási rendjét, íme!
Az egyéb kiskereskedelmi láncok sem lesznek nyitva, az IKEA, a Praktiker és az OBI is erről tájékoztatott. A zárvatartás alól az ünnepi időszakban, a jogszabály szerint kivételt képeznek a következő egységek:
Az ünnepnapokon ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az adott településre vonatkozóan, vagy megyénként akár kilistázva az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni.
Rengeteg a program az ünnepi héten, erről korábbi cikkünkben írtunk részletesebben.
