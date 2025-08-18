UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Augusztus 20: így lesznek nyitva a boltok

Magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 14:47
Az államalapítás ünnepe idén szerdára esik.
bolt vásárlás
Képünk illusztráció / Fotó: Pexels /  Pexels

Augusztus 20-a Magyarország hivatalos állami ünnepe, amely az államalapításra és Szent István királyra emlékezik. Az ünnep a keresztény magyar államalapítás és a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja is. 

Ennek apropóján munkaszüneti napnak számít augusztus 20-a, ami idén ráadásul szerdára esik. Így a legtöbb bevásároló központ és bolt is ünnepi nyitva tartás szerint fog működni. Megnéztük a hazai kiskereskedelmi üzletek ünnepi nyitvatartási rendjét, íme! 

  • Penny: augusztus 20-án zárva
  • Spar: a boltok zárva lesznek, de a benzinkutakon lévő DeSpar üzletekben lehet majd vásárolni
  • CBA és Príma: a nemzeti ünnepen zárva tartanak
  • Auchan: augusztus 20-án zárva 
  • Lidl: augusztus 20-án zárva 
  • Tesco: a hipermarketek és szupermarketek egyaránt zárva

Az egyéb kiskereskedelmi láncok sem lesznek nyitva, az IKEA, a Praktiker és az OBI is erről tájékoztatott. A zárvatartás alól az ünnepi időszakban, a jogszabály szerint kivételt képeznek a következő egységek:

  • a benzinkutak,
  • a virágboltok,
  • az újságosok,
  • az édességboltok,
  • a kisebb, leginkább nonstop boltok
  • és trafikok.

Az ünnepnapokon ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az adott településre vonatkozóan, vagy megyénként akár kilistázva az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni.

Rengeteg a program az ünnepi héten, erről korábbi cikkünkben írtunk részletesebben. 

 

