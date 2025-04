Azonnal kórházba kellett szállítani az ország kedvenc rádiósát, nagyon súlyos a baj

A skót rádiós közönség kedvelt hangja, Lynne Hoggan az elmúlt hetekben súlyos egészségügyi állapoton esett át, miután kiderült, hogy jelentős agyvérzést szenvedett, és két aneurizmát is találtak nála. A Clyde 1, Forth 1, Tay FM, North Sound és MFR állomásokon is hallható műsorvezetőt azonnal kórházba szállították, ahol sürgős beavatkozásra volt szükség.

Jelentős agyvérzést szenvedett, és két aneurizmát is találtak nála Fotó: unsplash.com

Az állapotáról először sógornője, Rachel számolt be a műsorvezető Instagram oldalán, Lynne kérésére. Mint írta, sokan keresték őt az utóbbi időben, hogy megtudják, miért tűnt el a nyilvánosság elől. Válaszul közölte, hogy egy héttel korábban lett rosszul, és az orvosok két agyi aneurizmát és egy jelentős vérzést állapítottak meg nála - írja a Mirror. - A kórházban stenteket ültettek be, és jelenleg is az orvosok felügyelete alatt lábadozik. Rachel hozzátette, hogy Lynne állapota stabil, de hosszú út áll még előtte, mivel egyelőre nem tud megfelelően kommunikálni. Ennek ellenére rendkívül hálás minden támogatásért és szeretetért, amit kap, és ahogy állapota engedi, személyesen is szeretne majd válaszolni a neki üzenteknek.

A bejegyzés hatására számos jókívánság érkezett kommentek formájában. Egyik korábbi kollégája, DJ Robin Galloway is kifejezte együttérzését, megjegyezve, hogy a rádiózásnak és az életnek is szüksége van Lynne jelenlétére.

Lynne Hoggan 1999-ben kezdte rádiós karrierjét Dundee városában. Dolgozott többek között a Wave FM és a Pure Radio csatornáknál, majd a Bauer Media állomásain is. Műsorait úgy jellemezték, hogy „a legnagyobb slágereket és a legemlékezetesebb klasszikusokat” hozza el a hallgatóknak. Emellett 2019-ben társműsorvezetőként szerepelt a „Sex Rated” című podcastban Lisa Hague oldalán, ahol tabuk nélküli beszélgetések folytak szexualitásról és intimitásról.

Instagram-oldalán több mint 11 ezer követővel rendelkezik, és rendszeresen oszt meg képeket munkájáról, rendezvényekről és mindennapjairól. Egy nemrég megosztott képgalériájában például látható volt, ahogy mikrofon mögött ül, vagy éppen egy koncert belépőkártyáját mutatja. A rajongók remélik, hogy hamarosan ismét hallhatják majd a rádióban.