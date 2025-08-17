„Semmit nem tennénk másképp” - hosszú idő után megszólalt Erőss Zsolt és Suhajda Szilárd özvegye

A hegymászók életük legnagyobb teljesítményére készültek. Suhajda Szilárd a Mount Everestre indult, ha vissza is tér, ő lett volna az első magyar, aki ezt oxigénpalack és teherhordók segítsége nélkül megtette volna. Nem tudhatta, hogy az lesz élete utolsó hegymászása, örökre a hegyekben maradt. Legindi Tímea annak idején a sport révén ismerte meg Szilárdot és a tragédia után megható részletekről számolt be. Hasonló körülmények között tűnt el Erőss Zsolt, aki műlábbal indult a Kancsendzönga meghódítására. Özvegye, Sterczer Hilda, a fejlesztő falmászásokat szervező Hópárduc Alapítvány vezetője osztozik Tímea gyászában.

Mécsest gyújt egy emlékezõ Suhajda Szilárd egykori iskolájában, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium aulájában 2023. május 28-án. Suhajda Szilárd és Erőss Zsolt hegymászók nem tértek haza többet Fotó: MTI/Lehoczky Péter

Hegymászók, akik a hegy áldozatai lettek - így találkozott Tímea és Hilda

A tragédia néha különös találkozásokat is hozhat. Tímea hasonló körülmények között vesztette el férjét, mint Hilda. A tragédiát egyikük sem láthatta előre, a gyász azonban összehozta őket.

Erőss Zsolt erdélyi születésű székely hegymászó volt, aki 2002. május 25-én első magyarként mászta meg a Föld legmagasabb hegyét, a Csomolungmát. Magyarország legeredményesebb magashegyi hegymászója; tíz 8000 méter fölötti csúcsot ért el sikeresen, kilencet oxigénpalack nélkül - ebből kettőt már műlábbal, amire egy balesetet követően volt szüksége -, amivel a nemzetközi élmezőnybe is bekerült. 2013 májusában azonban a Nepál és India határán található Kancsendzönga megmászása után nem tért vissza.

2023-ban, szintén májusban hiába várták haza Suhajda Szilárdot a Csomolungma megmászása után. Szilárd március végén indult, első magyar hegymászóként szerette volna meghódítani a Mount Everest csúcsát oxigénpalack és teherhordók használata nélkül. 2023. május 27-én a mentőcsapat nem találta meg, és mivel a körülményeket figyelembe véve nem láttak esélyt arra, hogy életben találják, a keresést befejezték.

Az oxigén kritikusan fontos a Mount Everest-en. 8848 méter 86 centiméter magasságával nemcsak a világ legmagasabb pontja, hanem oxigénben hiányos csúcspont is. 2023-ban, Suhajda Szilárd tragédiájának évében 18-an nem tértek haza a mászásból, ez kimagasló az egyébként évente 4-5 halálesethez képest. A legtöbb hegymászó 8000 méter felett, a "halálzónában" veszíti életét. A légnyomás itt már csak harmada annak, amit az emberi szervezet megszokott. Ha nem kerülünk ennél lejjebb 48 órán belül, biztosan meghalunk.