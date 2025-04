"Még legalább száz évet kívánok neki!" - A 107 éves Gizi néniért szorítanak olvasóink – Videó

Százával érkeznek a különféle, főként piros színű szíveket tartalmazó kommentek az alá a videó alá, melyben a Bors elsőként számolt be a 107 éves Gizi néni állapotáról. Gizi néni a hét elején ugyanis annyira rosszul lett, hogy mentő vitte kórházba. Mint megtudtuk, tüdőgyulladása van. Most nemcsak arról számolunk be, mi történt vele, hanem a számára írt több száz jókívánságból is megosztunk párat!

Gizi néni alig több mint egy hete még kiváló egészségnek örvendhetett Fotó: Markovics Gábor / Bors

Nemecz Gizella, azaz Gizi néni az ország egyik legidősebb embereként szinte pillanatok alatt az internetezők kedvence lett. Mint arról a Bors korábban beszámolt, a több mint egyszáz esztendős Gizi néni családja már az 1700-as évek óta Magyarországon él. A családtagjai, rokonai így olyan jelentős történelmi eseményeknél lehettek ott, mint az 1848-as szabadságharc, az első és a második világháború, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc.

Az 1917. április 14-én született Gizi néni ráadásul nemcsak túlélte a második világháborút, de édesanyja és keresztanyja életét is megmentette:

- Átvészeltem a második világháborút, senkinek nem kívánom azt, amit én Budapesten átéltem. A Fogaskerekűvel szemben lévő házban laktunk, amikor 1944. karácsonyán, karácsony első napján, vasárnap bombatalálat érte a konyhánkat. Ha én akkor nem viszem le az édesanyámat és a keresztanyámat a pincébe, akkor ők nem élték volna túl azt a háborút - osztotta meg lapunkkal korábban Gizi néni, akinek a dédnagyapja ráadásul az 1848-as szabadságharc egyik fontos alakja volt:

A dédnagyapám Ferenc Józsefnek volt a nevelőtisztje. 1848. március 15-én, mikor kitört a szabadságharc, tüzérezredes volt. Őt is ki akarták végezni, amikor az aradi vértanúkat

- emlékezett vissza Gizi néni a dédnagyapjára, aki végül amnesztiát kapott. Így „csak” 15 év börtönre ítélték, amiből 10 évet végül elengedtek neki, részben azért, mert időközben megalkotta az első magyar földgömböt.

Gizi néniért (k) kisebbik fia Árpád és Árpád párja, Edit is mindent megtesz Fotó: Markovics Gábor / Bors

A Gizi néni állapotáról szóló videó alig több mint egy napja került ki a Bors TikTok-oldalára, amikor máris több százan reagáltak és megírták jókívánságaikat. Ezekből most összegyűjtöttünk néhányat:

Isten adjon neki sok erőt, egészséget! Mielőbbi gyógyulást kívánok neki!

- Mielőbbi gyógyulást, Gizi néni!

Nagyon sokan imádkozunk érte, hogy mielőbb jobban legyen!

- Még sok-sok szép évet adjon neki a Jóisten!

Imádom Gizi nénit, nagyon sok erőt adtak az értékes gondolatai, jó egészséget kívánok neki!

- Isten segítse őt a mielőbbi gyógyulásában!

Nagyon remélem, hogy a közelgő születésnapjára már jobban lesz!

- Éljen boldogságban és békességben! Még legalább száz évet kívánok neki!

A Jóisten gyógyítsa meg Gizi nénit!

- Gizi néni, csak tessék meggyógyulni! Küldjük a sok gyógyító energiát, innen messziről is!