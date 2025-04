"Egyre nehezebb" - Horváth Éva újabb mérföldkőhöz érkezhet, fontos diagnózisra vár

„Sok mindenkiben tartom a lelket, akik kórházba kerültek. Látják, hogy épp elmével jöttem ki hónapok után, sőt fejlődtem. Ez nagyon motiváló tud lenni mások számára.”

Ugyanakkor megragadom az alkalmat, hogy elnézést kérjek, ha nem tudok mindenkinek válaszolni. Ha kiteszek egy posztot, százával írnak.

„Ezek között vannak segítő tanácsok, jókívánság, segítségkérés és persze én próbálok rájuk válaszolni, de nem mindig sikerül.”

Az új fixateur (külső rögzítő) 1,5-2 kg plusz súlyt jelent a lábán (Fotó: Mediaworks archív)

Felajánlotta a hat millió forintot érő fixateurt

Horváth Éva lába lassan gyógyul, ebben pedig komolyan hátráltatta egy baktérium, ami a baleset során jutott a szervezetébe.

Szerencsére úgy tűnik, sikerült a baktériumokat teljesen eltüntetni.

Ez óriási megkönnyebbülés Éva felépülése szempontjából. A Baliról hozott fixateurt (külső rögzítés) már nem tudja használni a szépségkirálynő, hiszen Magyarországon újat kapott. A régit, amelyet hat millió forintért vásárolt, egy Instagram-posztjában felajánlotta egy rászoruló számára.

Ennek az adománynak komoly értéke van, nagyon speciális eszköz. Ez az új, ami most rajtam van, ez vasból vagy orvosi fémből készült, ezzel konkrétan alig tudtam megemelni a lábam, amikor rám tették. A balinéz eszköz pár deka volt, ezért olyan embernek szeretném adni, aki idős, vagy gyerek, mert sokat számít a súly.

Horváth Éva kórházban tartózkodása különösen nehéz volt, hiszen karantén alatt volt a kórház és nem lehetett őt látogatni. Hónapokat töltött egyedül a négy fehér fal között, de a közelmúltban végre hazatérhetett házába.

„Most határozottan arról szólnak a napjaim, hogy a középpontba az kerül, ami boldoggá tesz. Most is el van húzva a függöny, nézem a madarakat, hallgatom, ahogy csicseregnek, olvasok könyveket, előadásokat hallgatok, ha megkívánok egy tábla csokit, akkor megeszem. Ami boldoggá tesz, azt teszem és százszázalékosan a gyógyulásra koncentrálok. Mindenben a jót keresem, de nem titok, egyre nehezebb. Rajta vagyok, hogy minél gyorsabban helyre hozzam a szervezetemet.”