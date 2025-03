"Életem utolsó heteit kemoterápiával töltöm" – felelőtlen szexre gondoltak, rákkal küzdött a tini

Oli azt is felfedte: őszintén beszélt a kialakult helyzetről és a kilátásairól a barátaival is. "Szörnyű volt ilyenről beszélni 18 évesen... Egyik pillanatban egy utazást tervezel az egyetem utánra, a következőben meg arra gondolsz, hogy nem is biztos, hogy megéred az év végét."

Olinak végül szerencséje volt, a műtét és a kezelések hatottak. Ugyanakkor cseppet sem volt könnyű a küzdelem. A kezelések során még háromszor került kórházba: szepszis alakult ki nála, 10 kilót fogyott, más fertőzésekkel is fel kellett vennie a harcot. A fiatal fiú most arra szeretné felhívni kortársai figyelmét: minden gyanús tünetet vizsgáltassanak ki, méghozzá alaposan, ugyanis a rák nem válogat...