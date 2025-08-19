Személyiségteszt: igazi Don Juan vagy? Teszteld magad

Személyiségtesztünkből most kiderül, hogyan is viszonyulsz a nőkhöz, és körvonalazódhat benned, hogy szeretnél-e Don Juan lenni, vagy a hosszútávú kapcsolatok vonzanak inkább.

Igazi Don Juan vagy? Ebből a személyiségtesztből kiderül!

Fotó: PhotoAlto via AFP / AFP

Don Juan vagyis Don Giovanni egy kitalált karakter, sevillai nemes úr, aki a spanyol nők elcsábításának szentelte életét. Miután meghódított egy hölgyet, már állt is tovább, a dühös férjek, apák, fivérek pedig folyton üldözték. A karakterről több színpadi mű is született. Ma Don Juant úgy emlegetnénk, mint aki elcsábít minden nőt, majd gyorsan továbblép, ha megkapta, amit akart, vagyis megvolt az együttlét. Don Juan fantasztikus szerető volt, de ha párkapcsolat szóba került, gyorsan eltűnt.

Akarsz Don Juan lenni? És ami a legfontosabb, az vagy? Teszteld a személyiségteszünkkel!