Személyiségteszt: igazi Don Juan vagy? Teszteld magad

Személyiségtesztünkből most kiderül, hogyan is viszonyulsz a nőkhöz, és körvonalazódhat benned, hogy szeretnél-e Don Juan lenni, vagy a hosszútávú kapcsolatok vonzanak inkább.
Don Juan vagyis Don Giovanni egy kitalált karakter, sevillai nemes úr, aki a spanyol nők elcsábításának szentelte életét. Miután meghódított egy hölgyet, már állt is tovább, a dühös férjek, apák, fivérek pedig folyton üldözték. A karakterről több színpadi mű is született. Ma Don Juant úgy emlegetnénk, mint aki elcsábít minden nőt, majd gyorsan továbblép, ha megkapta, amit akart, vagyis megvolt az együttlét. Don Juan fantasztikus szerető volt, de ha párkapcsolat szóba került, gyorsan eltűnt.
Akarsz Don Juan lenni? És ami a legfontosabb, az vagy? Teszteld a személyiségteszünkkel!
Az egyik leghíresebb Don Juan-t ábrázoló filmet 199-ben mutatták be Johnny Depp főszereplésével:
Ismerd meg jobban magad, töltsd ki ezeket a személyiségteszteket is:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.