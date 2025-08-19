Személyiségteszt: igazi Don Juan vagy? Teszteld magad

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 15:45
Úgy érzed te vagy a nők álma? Vagy épp ellenkezőleg, azt gondolod, hogy több tapasztalatra volna szükséged? Vajon Don Juan jut rólad eszébe a nőknek? Ha ezek a kérdések foglalkoztatnak, ezt a személyiségtesztet neked találták ki!
Személyiségtesztünkből most kiderül, hogyan is viszonyulsz a nőkhöz, és körvonalazódhat benned, hogy szeretnél-e Don Juan lenni, vagy a hosszútávú kapcsolatok vonzanak inkább. 

Személyiségteszt: ebből a 10 kérdésből most kiderül, igazi Don Juan vagy-e!

Don Juan vagyis Don Giovanni egy kitalált karakter, sevillai nemes úr, aki a spanyol nők elcsábításának szentelte életét. Miután meghódított egy hölgyet, már állt is tovább, a dühös férjek, apák, fivérek pedig folyton üldözték. A karakterről több színpadi mű is született. Ma Don Juant úgy emlegetnénk, mint aki elcsábít minden nőt, majd gyorsan továbblép, ha megkapta, amit akart, vagyis megvolt az együttlét. Don Juan fantasztikus szerető volt, de ha párkapcsolat szóba került, gyorsan eltűnt. 

Akarsz Don Juan lenni? És ami a legfontosabb, az vagy? Teszteld a személyiségteszünkkel

KVÍZ

1 / 9
Ha este 10 után írsz egy “Mizu?” üzenetet, válaszolnak a csajok?

Az egyik leghíresebb Don Juan-t ábrázoló filmet 199-ben mutatták be Johnny Depp főszereplésével:

