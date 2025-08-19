Leáll a Yettel 6 órára

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 15:55
mobilszolgáltatásleállás
A Yettel tájékoztatása szerint augusztus 19-én este 22 órától egészen másnap hajnal 4 óráig több online szolgáltatásuk nem lesz elérhető.

A leállás ideje alatt a Yettel ügyfelei nem tudják majd használni az online fizetési lehetőségeket, így például a yettel.hu-n történő rendelés, számlabefizetés, kártyafeltöltés és az új SIM-kártyák aktiválása sem lesz elérhető.

yettel
hat órán keresztül leáll a Yettel (képünk illusztráció)

 

Az adatjegyek vásárlása, az előfizetések módosítása, valamint a Yepp-csomagok vásárlása és változtatása szintén szünetelni fog. 

A partneri csatornákon keresztüli befizetések is leállnak erre az időszakra.

A Yettel alkalmazás sem lesz használható, így az ügyfeleknek érdemes előre gondoskodniuk minden olyan teendőről, amelyet a leállás ideje alatt nem tudnak majd elvégezni. 

A szolgáltató ugyanakkor arról biztosított, hogy: a mobilparkolás és az e-matrica-vásárlás SMS-ben zavartalanul működni fog, így ezek a mindennapi kényelmi szolgáltatások nem esnek ki.

A Yettel közleménye szerint a karbantartás célja a rendszerek fejlesztése és a szolgáltatások hosszú távú megbízhatóságának biztosítása.

