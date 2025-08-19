Nem hagyta szó nélkül, Kerkez Milosnak is üzent a Liverpool kapusa

A Liverpool friss arcokkal és új ambíciókkal kezdte az Premier League 2025/2026-os szezonját, Allison Becker viszont óva inti a szurkolókat – szerinte idő kell amíg a nyáron érkező játékosok teljesen felveszik a címvédő ritmusát. Kerkez Milos miatt viszont kicsit sem aggódik.

Allison nem aggódik Kerkez Milos beilleszkedése miatt Fotó: Eurasia Sport Images

Allison úgy véli, hogy az integrációs folyamat sokkal nehezebb mint amilyennek látszik.

Nem sokan beszélnek a csapatban bekövetkezett változásokról. Mindenki azt mondja, milyen erősek leszünk az új játékosok érkezésével, de senki sem beszél arról, hogy mekkora kihívás ez

– mondta a Vörösök kapusa az NBC-nek.

„Az előző szezonban azzal a kihívással kellett szembenéznünk, hogy új edző érkezett hozzánk, és egy teljesen új játékstílust kellett tökéletesítenünk. Ezt Arne Slot remekül csinálta, könnyű volt megérteni az új rendszert."

Allison szerint Kerkez készen áll a kihívásra

A kapus kihangsúlyozta, hogy az újonnan érkezők számára fontos lesz az alkalmazkodás:

„Azt hiszem, hogy Jeremie Frimpong, Wirtz és Ekitiké számára, akik először játszanak a Premier League-ben, egy kicsit más fizikális játékra és intenzitásra kell készülniük."

A brazil hálóőr kihagyta Kerkezt ebből a felsorolásból, mivel nyilvánvalóan nem aggódik amiatt, hogy a magyar védő számára problémát okozhat a Liverpool tempójának felvétele, hiszen eddig is a világ legjobb bajnokságának tartott Premier League-ben focizott. Allison továbbá azt is elmondta, hogy csupán egy tehetséges keret nem elég ahhoz, hogy a Liverpool megvédje címét, szerinte elengedhetetlen, hogy egy összetartó csapat jöjjön létre.

A Liverpool már túl van az angol-labdarugó bajnokság első fordulóján, Szoboszlaiék legközelebb augusztus 25-én lépnek pályára a Newcastle otthonában.