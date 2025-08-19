Nem hagyta szó nélkül, Kerkez Milosnak is üzent a Liverpool kapusa

A Liverpool friss arcokkal és új ambíciókkal kezdte az Premier League 2025/2026-os szezonját, Allison Becker viszont óva inti a szurkolókat – szerinte idő kell amíg a nyáron érkező játékosok teljesen felveszik a címvédő ritmusát. Kerkez Milos miatt viszont kicsit sem aggódik.
Allison úgy véli, hogy az integrációs folyamat sokkal nehezebb mint amilyennek látszik.
Nem sokan beszélnek a csapatban bekövetkezett változásokról. Mindenki azt mondja, milyen erősek leszünk az új játékosok érkezésével, de senki sem beszél arról, hogy mekkora kihívás ez
– mondta a Vörösök kapusa az NBC-nek.
„Az előző szezonban azzal a kihívással kellett szembenéznünk, hogy új edző érkezett hozzánk, és egy teljesen új játékstílust kellett tökéletesítenünk. Ezt Arne Slot remekül csinálta, könnyű volt megérteni az új rendszert."
A kapus kihangsúlyozta, hogy az újonnan érkezők számára fontos lesz az alkalmazkodás:
„Azt hiszem, hogy Jeremie Frimpong, Wirtz és Ekitiké számára, akik először játszanak a Premier League-ben, egy kicsit más fizikális játékra és intenzitásra kell készülniük."
A brazil hálóőr kihagyta Kerkezt ebből a felsorolásból, mivel nyilvánvalóan nem aggódik amiatt, hogy a magyar védő számára problémát okozhat a Liverpool tempójának felvétele, hiszen eddig is a világ legjobb bajnokságának tartott Premier League-ben focizott. Allison továbbá azt is elmondta, hogy csupán egy tehetséges keret nem elég ahhoz, hogy a Liverpool megvédje címét, szerinte elengedhetetlen, hogy egy összetartó csapat jöjjön létre.
A Liverpool már túl van az angol-labdarugó bajnokság első fordulóján, Szoboszlaiék legközelebb augusztus 25-én lépnek pályára a Newcastle otthonában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.