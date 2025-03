Gyilkossággal vádolják a 13 éves fiút: kiposztolta, ahogy áthajt egy kerékpároson

Egy 13 éves fiút letartóztattak és gyilkossággal vádolják egy szándékos gázolás ügyében, amelyben egy biciklistát ütöttek el Albuquerque-ben, Új-Mexikóban. Az eset még 2024. május 29-én történt, amikor a 63 éves Scott Dwight Habermehl munkába tartott kerékpárjával.

A fiút többek között gyilkossággal vádolják Fotó: Unsplash.com

A fiú ellen gyilkosság, gyilkosságra való összeesküvés, a baleset helyszínének elhagyása súlyos testi sérülés vagy halál esetén, valamint kiskorú által elkövetett illegális fegyverbirtoklás vádjával indítottak eljárást. A hatóságok azt is megerősítették, hogy egy 11 éves fiút, aki szintén részt vett az esetben, a gyámhatóság őrizetbe vette és pszichológiai értékelés alá vonják. Eközben a harmadik érintett, egy 15 éves fiú továbbra is szökésben van – írja a People.

A nyomozás szerint a három fiú egy lopott autóban ült, és az egész balesetet videóra vették, ami később fel is került a közösségi médiára. A feltételezések szerint a 13 éves fiú vezette az autót, míg a másik két utas a hátsó és első ülésen tartózkodott. A 15 éves fiút a 13 éves fiúval azonos vádakkal fogják illetni, míg a 11 éves fiúról a hatóságok még vizsgálják, milyen felelősségre vonási lehetőségek állnak fenn.

A rendőrség februárban kapott egy névtelen bejelentést, miszerint egy mobiltelefonos videófelvétel kering a közösségi médiában a gázolásról. A tipp egy Instagram-fiókra is utalt, amelyet már korábban is megjelöltek egy másik ügyben. A nyomozók február 25-én a halálos balesetekkel foglalkozó csoporttól átadták az ügyet a gyilkossági osztálynak, miután egy iskolai igazgató is bejelentette, hogy egy diák látta a videót.

A videón hallható, amint a 13 éves sofőr kijelenti, hogy el fogja ütni a biciklistát, majd gyorsít a járművel. A hátsó ülésen ülő 15 éves fiú próbálta visszafogni:

Ne menj neki túl gyorsan! Csak lökd meg, haver!

A videófelvétel tanúsága szerint a jobb első ülésen ülő 11 éves fiú fegyvert tartott a kezében, amikor az autó elütötte Habermehlt. Az ütközés ereje a biciklistát és a kerékpárt elsodorta. Az idős férfi belehalt a baleset során szerzett sérüléseibe.