„Segítsenek, éget, mar valami!" - a roncsok alól könyörgött egy magyar nő

Egy balesetet szenvedett fiatal nő szorult az autója alá a hétvégén. A készenléti rendőrök emelték fel kocsiját, hogy ki tudjon szabadulni.

Segélykiáltást hallott a rendőrség / Fotó: police.hu

A Készenléti Rendőrség orosházi osztályának munkatársai március 15-i szolgálatukat követően éjszaka hazafele tartottak a 4404-es úton, amikor Orosháza külterületén a pályatest mindkét oldalán összetört gépkocsikra lettek figyelmesek. A négy rendőr mindegyike saját autójával tartott hazafele, és egyből megálltak, ahogy észlelték a balesetet szenvedett autókat.

Elsőként az osztályvezető-helyettes, egy alosztályvezető és egy járőrvezető ért a helyszínre. Egyik és másik autót is átnézték, s látták, hogy az Orosházáról kifelé tartó autó mellett hárman tartózkodnak: egy nő, egy férfi és egy kisgyerek. Mindannyian maguknál voltak, és kommunikálni is tudtak. Mint kiderült, a nő vezette az autót, és összeütköztek a velük szemből érkező másik autóval. A családból az anyuka sérülése tűnt a legsúlyosabbnak, míg férje könnyebben sérült, három éves kislányuk pedig szerencsére sértetlenül úszta meg az ütközést. Ők mindannyian be voltak kötve.

Viszont a másik autó alatt, beszorulva egy nő feküdt, és segítségért kiabált. Hamar kiderült, nem használta biztonsági övét, így repült ki kocsijából, ami maga alá gyűrte. Ahogy a rendőrök odaértek, a nő egyre csak a segítségükért esdekelt, majd azt kiabálta, hogy égeti és marja valami. A rendőrök egyből tudták, hogy az autóból folyó olaj, vagy hűtőfolyadék lehet, ami ilyen maró hatást válthat ki. Hárman azonnal felemelték az autót, hogy a sérült nőt mielőbb ki tudják szabadítani. Egy betegszállító sofőr is ott volt a helyszínen, ő segített kihúzni a sérültet.

Mire mindenki biztonságba került, még egy szabadidős készenléti rendőr, egy járőrvezető is a helyszínre érkezett. Így már négyen segítettek egyszerre a bajbajutottaknak, miközben a forgalmat is leállították, tekintve, hogy az aszfalt tele volt törmelékkel. Időközben a mentőket és a katasztrófavédelem munkatársait is értesítették az esetről. A mentők a két nőt súlyos, míg a férfit könnyű sérüléssel szállították kórházba. A baleset körülményeit az Orosházi Rendőrkapitányság vizsgálja - írja a police.hu.