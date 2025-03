"Azt mondják, nem lehet gyülekezni, miközben éppen gyülekeznek" - Orbán Viktor fontos dolgokat tisztázott

A Magyar Falu Programról is szó esett

Fontos kérdéskör, hogy a modern világ magával hozza-e a városiasodást is. Az urbanizáció a 21. század velejárója: sok embert zsúfolnak össze a szolgáltatók kis helyen, emiatt azonban a falvak egyre inkább elnéptelenednek.

Magyarországnak nagy hagyománya és erőforrása a falu. A magyar falu egy ökoszociális egység

- mutatott rá Orbán Viktor.

A falu nem a múlthoz tartozik, hanem a jövőhöz - fejtette ki, rámutatva, hogy a családos emberek számára a nyugodtság, a szomszédok ismerete, a közösség is kiemelkedően fontos, éppen ezért meg kell teremteni a lehetőséget, hogy élhető körülmények közé költözzenek azok, akik vidéki életre vágynak. Ha pedig a vidék élhetőbbé válik, akkor várható a nagyobb léptékű kertvárosiasodás, faluba költözés. A falu immáron ne kapcsolódjon a világvége képzettel, hiszen ennél sokkal vonzóbb hely: legyen több sávos út bekötve, legyenek óvodák és iskolák. Ezeket valósítja meg a Kormány.

Új programelemekkel bővül ki a Magyar Falu Program: éppen ezért támogatják a templomok felújítását,

támogatják a kocsmákat,

támogatják a falusi boltokat,

lesz ATM minden faluban.

Bővül az SZJA-mentesség

A CSED és a GYED is SZJA-mentes lesz. Orbán Viktor szerint a társadalom alapegysége a család, ennek a gondolatnak pedig meg kell jelennie a társadalom szabályozásában. A családok támogatására kell építeni az adórendszer kialakítását is. Legyen közös, nagy nemzeti cél, hogy akik több gyereket nevelnek, ne éljenek rosszabbul, mint akik nem nevelnek gyerekek. A magyar társadalmi rendszert családközpontúvá kell tenni. Olyan bevezetései vannak a magyar kormánynak, amilyenek sehol máshol nincsenek a világon. A nyugati világnak is rá kell jönniük, hogy ha nem támogatják a családokat, akkor a társadalom nem lehet boldog és kiegyensúlyozott.