Ahogy szoktuk mondani, a gazdák pénzének kampó lenne, a kohéziós források is mennének Ukrajnába, és mindezeken felül még évente plusz 200 milliárd forint befizetést is elvárnának tőlünk arról a rengeteg fegyverről és az ukrán szervezett bűnözésről, amely szintén veszélyt jelent, nem is beszélve. Tisztelt Ház! Egészen világosan látszik, hogy a magyar balliberális ellenzék támogatja Ukrajna uniós tagságát. Erre szövetkeztek Brüsszelben, támogatják a háború folytatását, és támogatják Ukrajna uniós tagságát is. Így tehát az is egészen világos, hogy az egyetlen dolog, amely megakadályozhatja az ukrán uniós tagságot, az a magyar véleménynyilvánító szavazás. A magyarok elmondhatják a véleményüket, sőt, pontosítok, egész Európában kizárólag a magyarok mondhatják el a véleményüket az ukrán uniós csatlakozásról.