Pokoli tűz Cegléden, 13 jármű lángolt egyszerre: így sikerült megfékezni a lángokat – videó

Hatalmas volt a pánik csütörtök délután, miután Cegléden kigyulladt és porig égett egy telephely. Sűrű, fekete füst töltötte be a környéket, miközben a helyiek attól tartottak, hogy a tűz átterjed a szomszédos házakra, tanyákra, otthonokra is. A telephely udvarán összesen 13 jármű lángolt: az ott álló tárolt, forgalomból már kivont buszok, pótkocsik és autók is teljes terjedelmükben égtek, emellett a tűz átterjedt az udvaron felhalmozott hulladékra, olajoshordókra, autógumikra is.

Kilométerekre ellátszott a füst Cegléden, akkora volt a tűz a telephelyen Fotó: TV2

A Tények beszámolója szerint végül nem kevesebb, mint hat településről érkeztek a helyszínre a tűzoltók, akiknek az együttes, megfeszített munkája kellett ahhoz, hogy eloltsák a tüzet. Először a lángok továbbterjedését akadályozták meg: nehéz feladatuk volt, hiszen a kigyulladt buszok, teherautók egymás mellett álltak, így a tűz könnyedén továbbterjedt. Ezt követően jött a maradék tűz kioltása, majd a járművek teljes átvizsgálása és a felmelegedett fém alkatrészek visszahűtése.

Úgy tudni egyébként, hogy a tűz nem a telephelyen keletkezett: a tarló gyulladt meg, a lángok innen terjedtek át.

Nézd meg a ceglédi tűzről készült videót is!