Koncz Zsófia: A mai napon a CSED és a GYED adómentességéről szóló törvényjavaslatot is benyújtottuk az Országgyűlésnek - videó

Folytatjuk a családi adócsökkentéseket. A mai napon a CSED és a GYED adómentességéről szóló törvényjavaslatot is benyújtottuk az Országgyűlésnek

- számolt be róla Koncz Zsófia. A családokért felelős államtitkár elmondta, így erről a javaslatról is megkezdődhet a parlamenti vita és az adócsökkentés már júliustól életbe is léphet.

Ezek az ellátások teljes egészében személyi jövedelemadó-mentesek lesznek. Ezzel újabb jelentős összegeket hagyunk a kisgyermekes édesanyáknál.

A CSED SZJA-mentessége átlagosan havi 78 ezer forinttal, a GYED SZJA-mentessége pedig átlagosan havi 43 ezer forinttal többet jelent az érintett családok számára.

A csecsemőgondozási díj, a CSED a szülést követő közel fél éven át jár és az anya fizetésének megfelelő összeg, a gyermekgondozási díj, a GYED pedig a gyermek féléves korától kétéves koráig jár. Ez az adócsökkentés akár 40 ezer anyát is érinthet, és hónapokon keresztül segíti a kisgyermekes családokat. Az adómentesség a diplomás GYED-re, a nevelőszülői GYED-re, valamint a nagyszülői GYED-re is vonatkozik.

Itt nem állunk meg a törvényalkotásban. Hétfőn terjesztettük be a 30 év alatti anyák adómentességéről szóló törvényjavaslatot és már dolgozunk a kettő- és háromgyermekes anyák adómentességéről szóló törvényjavaslatokon is

- fogalmazott Koncz Zsófia.