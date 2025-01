Hátborzongató videó: UFO szelte át az égboltot a vidámpark felett, sokkot kaptak a látogatók

Az UFO-k és földönkívüliek kérdése már hosszú évek, évtizedek óta lázban tartja az emberiséget. Azt talán bátran kijelenthetjük, nem mi vagyunk az egyedüli értelmes faj az univerzumban, az viszont, hogy az idegenek valaha ellátogattak a bolygónkra, a számtalan bizonyítékként felmutatott videó és fotó dacára is vita tárgyát képezi. Az elmúlt hónapokban ráadásul több száz alkalommal jelentek meg azonosítatlan repülő objektumok és ijesztő fények New Jersey felett, az ügyben pedig már az FBI és a Pentagon is vizsgálatot indított.

UFO jelent meg a híres vidámpark felett / Fotó: Marko Aliaksandr (Illusztráció)

A közelmúltban a floridai Orlandóban a Disney World látogatóinak maradt tátva a szája, amikor hirtelen egy izzó vörös UFO-t pillantottak meg, az éjszakai égbolton. Az egyik szemtanúnak sikerült videóra vennie az azonosítatlan repülő objektumot, amelyet később a közösségi médiában is közzétettek: a találgatások azonnal megindultak, azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi látható a felvételen, valamint hasonló észlelésekről is érkeztek beszámolók.

Ugyanezt láttam tegnap este a floridai Sarasota közelében

- jegyezte meg az egyik kommentelő, míg valaki más úgy vélte, ez egy fontos bizonyíték lehet a földönkívüliek létezésére.

A szkeptikusokat azonban nem győzte meg ez a felvétel sem.

Ezt CGI-nak hívják

- jelentették egy hozzászólásban, míg más ennél is tovább ment.

Az „Alienek szeretik a Disney Worldet” egy pokoli marketingfogás, és egyben egy új filmhez szabott forgatókönyv

- írta a kommentelő, a Daily Star beszámolója szerint.