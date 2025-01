A tudósok is a szívükhöz kaptak: azt hitték, aszteroida, de rájöttek: egészen másról van szó

A csillagászat a világ egyik legérdekesebb és legrejtélyesebb szakmája, az űrtechnológia pedig a világ egyik legdrágább iparága. Ha valaki fel kíván lőni az űrbe egy rakétát vagy egy űrhajót, akkor annak bizony mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Nem olcsó ugyanis egy ilyen masinát megépíteni, nem olcsó fenntartani, kilövőállomást bérelni, és főleg nem olcsó tartani vele a kapcsolatot. De még ha ki is tudju fizetni és azt hisszük, minden a legnagyobb rendben, bizony még akkor is könnyen fulladhat kudarcba a tervünk. Elon Musk például egy vagyont küldött a SpaceX Starship hajójára, az mégis szétesett. Nem úgy, mint az egyik Teslája, amely alaposan megviccelte a tudósokat.

Azt hitték, aszteroida, de nem

A Minor Planet Center az eget kémlelte, és roppant mód megörültek, amikor felfedeztek valami különöset az égen. Vizsgálni kezdték, és arra a megállapításra jutottak, hogy ez bizonyára egy aszteroida. Be is jelentették a hírt hivatalosan, hogy aszteroidát találtak, már el is nevezték ( a 2018 CN41 nevet kapta), hamarosan azonban közleményben pontosítaniuk kellett.

Kiderült ugyanis, hogy az, amit felfedeztek, valójában nem is aszteroida, hanem valami merőben más. Elon Musk ugyanis felküldött egy Teslát a világűrbe, amelyben még egy fehér ruhás emberalak is utazik. A Minor Planet kutatóinak ezt a Teslát sikerült felfedezniük, így csakhamar törölték is az aszteroidának hitt cseresznyepiros Teslát a nyilvántartásból - írja a Mirror.