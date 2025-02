Lerántotta a leplet a volt elnök: ez az igazság az idegenekkel kapcsolatban

Ha valóban léteznek földönkívüliek, és az 51-es körzet tele van más bolygókról származó lényekkel, akkor azt gondolnád, erről akkor kellene értesülnöd, amikor elnök leszel. Miután te leszel a főnök, biztosan behívhatod azokat, akik felelősek ezekért a dolgokért, és rákérdezzel az állítólagos észlelésekre, amelyek hatalmas összeesküvés-elméleteket indítottak el.

Ki tudna jobban válaszolni a földönkívüliekkel kapcsolatos kérdésekre, mint egy volt elnök. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A The Late Show With James Corden című műsorban a volt amerikai elnököt, Barack Obamát kérdezte Reggie Watts az idegenekről és az UFO-król, valamint az esetleges elméleteiről. Obama őszintén beszélt minderről, miközben azzal viccelődött, hogy ami az idegeneket illeti, akad néhány dolog, amit egyszerűen nem mondhat el bárkinek, majd a saját gondolatait is megosztotta az idegen intelligenciákkal kapcsolatban.

Az igazság az, hogy amikor beiktattak, azt kérdeztem, van-e valahol egy labor, ahol az idegen példányokat és az űrhajóikat őrizzük? Végeztek egy kis kutatást, és a válasz nem volt.

Ezután a kijelentés után sem kell azonban csüggedniük az UFO-rajongóknak, hiszen a volt elnök azt is hozzátette, hogy akadnak olyan felvételek, amiket a nyilvánosság még nem látott, de magyarázatot sem tudnának adni rájuk. Több kép és jegyzőkönyv is készült már olyan tárgyakról, amelyeket az égen láttak, de UFO-ként lettek feljegyezve, mivel nem tudták őket azonosítani.

Szóval az égen repülő UFO-k igazak, de nem tudják megmagyarázni, hogy milyen pályán mozognak vagy mi a céljuk.

Akár egyedül vagyunk az univerzumban, akár nem, ez egy véget nem érő vonzalom néhány ember számára. Azonban úgy tűnik, ha tényleg tudni akarunk a földönkívüliek létezéséről, akkor elnöknek kell indulni, de még úgy is titokban kell tartani a tudást, amit megszereztünk - vonta le a végső következtetést a LadBible.