Itt csapódik bele a Földbe a hatalmas aszteroida - szökőár önti el ezeket az országokat

Az aszteroidák, illetve az üstökösök feltűnése sosem volt jó előjel

Számos népi hiedelem és babona kötődik a különböző csillagászati jelenségekhez, mint az aszteroidák, a hullócsillagok, vagy az üstökösök. Ezek főleg rossz előjelnek számítottak eddig az emberiség történelmében. Általában háborút, árvizet, tűzvészt, szárazságot, éhínséget, járványt vagy éppen halált társítottak hozzájuk. Gallia pusztulását és a népvándorlás korának legnagyobb csatáját, a hunok és a Nyugat-Római Birodalom között zajlott catalaunumi ütközetet is egy üstököshöz kötötték. A legendák szerint szerint Attila, hun király két évvel későbbi halálát is „megjósolta” egy üstökös. A magyar történelmi feljegyzésekben az 1241-es tatárjárás előjelének is tartották a Halley-üstökös érkezését, amely aztán 1456-ban, a nándorfehérvári csata előtt is látható volt az égbolton!