Fordulat, ezen a csatornán nézheted Szoboszlai meccsét

Címvédőként a Liverpool röffenti be pénteken este (21.00) az angol labdarúgó-élvonal, a Premier League új szezonját. A 2025/26-os sorozat első meccsén Szoboszlai Dominik és társai az előző kiírásban kilencedik Bournemouth-t – Kerkez Milos korábbi csapatát – fogadják az Anfielden.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool a Bournemouth ellen kezdi meg a címvédő hadműveletét a Premier League új szezonjában

Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Szoboszlai eddig négyből négyszer győztes csapat tagja volt a Bournemouth ellen.

Másik csatornán Szoboszlaiék bajnoki rajtja

Vigyázat, a PL-nyitányt az eddig megszokott Spíler TV helyett a Match4-en sugározzák!

Míg a Liverpool lassan már több mint 300 millió euróból (119 milliárd forint) erősítette tovább a bajnokcsapatát (és hol van még a vége?!), addig a vendégcsapat nem csak Kerkezt veszítette el. A Liverpoolnak eladott magyar válogatott balhátvéd mellett még két bekk ugrott előre a Bournemouth-ból: a holland-spanyol Dean Huijsen a Real Madridhoz, az ukrán Ilja Zabarnij pedig a Paris Saint-Germainhez igazolt.