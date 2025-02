Ebből katasztrófa lehet: új, a Földre veszélyes aszteroidát talált a NASA

Nem sok jót jelentett, ha új objektumot pillantott meg az emberiség az égen

A különböző égi jelenségeket, mint a csillaghullásokat, vagy a visszatérő üstökösöket

történelme során az emberiség sosem tartotta jó előjelnek.

Legalábbis amióta ezeket meg tudják figyelni. Így aztán számos népi hiedelem és babona is kötődik hozzájuk, de főleg rossz előjelnek vették őket: háborút, árvizet, tűzvészt, szárazságot, éhínséget vagy járványt is társított hozzájuk a néphiedelem, vagy akár a történelem.

Gallia pusztulását és a népvándorlás korának legnagyobb csatáját, a hunok és a Nyugat-Római Birodalom között zajlott catalaunumi ütközetet is egy üstököshöz kötötték, de a legendák szerint szerint Attila, hun király két évvel későbbi halálát is „megjósolta” egy üstökös. De a magyar történelmi feljegyzésekben az 1241-es tatárjárás előjelének is tartották érkezését, de a Halley-üstökös 1456-ban, a nándorfehérvári csata előtt is látható volt az égbolton!