A NASA is halálra rémült, amit a felvételein kiszúrt: oda nem illő objektumról adtak értesítést

Minél több dolgot tudunk meg az univerzumról és annak titkairól, annál inkább rájövünk, hogy milyen aprók is vagyunk, és milyen hatalmas is a galaxis, amelyet minél jobban ismerünk, annál több kérdés merül fel a működésével kapcsolatban. Így vannak ezzel a NASA kutatói is, akik napról napra próbálnak minél több információt megtudni az űrről és annak építőelemeiről. Így jutottak el a tudósok a legutóbbi rémisztő felfedezésükhöz: két kvazárt, vagyis szuper masszív fekete lyukat találtak a galaxis középpontjában, ahogy az üres régiókban sodródnak. A kutatók szerint ekkora tömeggel rendelkező égi jelenségeknek "nem kellene" ott lenniük, és nem tudják, hogy hogyan kerülhettek oda.

A kvazárok közepén mindig egy fénylő objektum áll, ami nagy energiaforrás is egyben, a kutatók szerint nagy valószínűséggel egy-egy fekete lyuk táplálhatja /Fotó: Illusztráció

A Mirror számolt be róla, hogy a NASA James Webb űrteleszkópja kapta lencsevégre az asztrológiai anomáliát. Ezek a fekete lyukak még a Napnál is nagyobbak és súlyosabbak, sőt milliószor nagyobb tömeggel rendelkeznek a Naphoz képest. Ezzel megdőlt egy korábbi tézis, miszerint ezek csak a sűrű anyagú régiókban jöhetnek létre, úgy látszik ugyanis, hogy szinte bárhol megjelenhetnek.

Anna-Christina Eilers a MIT fizika vezette a felfedezés mögött álló kutatócsoportot, ő nyilatkozott az esettel kapcsolatban a lapnak:

A korábbi vélekedéssel ellentétben a kvazárok nem a világegyetem legsűrűbb régióiban keletkeznek. Némelyikük úgy tűnik, hogy a semmi közepén ül. Nehéz megmagyarázni, hogy ezek a kvazárok hogyan nőnek ekkorára, miközben úgy tűnik, hogy nincs miből "táplálkozniuk".

Ijesztő részlet a kvazárokkal kapcsolatban, hogy képesek tömeget és energiát magukba szippantani, szinte felfalnak mindent, ami körülöttük van. A jelenleg felfedezett két kvazár azonban gyakorlatilag a semmi közepén jött létre, anélkül hogy előtte bármit felfaltak volna. A választ még keresik a NASA szakemberei.