„A testvérem születésnapján égett le a házunk!” Bea 73 éves édesanyja kezdte el oltani a háztüzet

Borzasztó, hogy mindenünk odalett. Nem tudtak megmenteni semmit, minden porrá égett. Nagyjából csak a falak maradtak meg, még a tető is használhatatlan lett. A tűzoltók a villanyt is kikötötték, hogy nehogy később újra baj legyen… Azt mondták, hogy nagy valószínűséggel a kéménytől indult a tűz, mert be volt gyújtva.